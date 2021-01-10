Арнольд Шварценеггер сравнил демократию с мечом Конана и назвал Трампа «худшим президентом в истории»

Арнольд Шварценеггер выпустил видеообращение, в котором раскритиковал Дональда Трампа и его сторонников, захвативших здание Конгресса. Бывший губернатор Калифорнии сравнил события 6 января с Хрустальной ночью в 1938 году и призвал к ответственности участников штурма и всех политиков, которые их поддерживали.

Шварценеггер, родившийся в Австрии через два года после окончания Второй мировой войны, сравнил ультраправых сторонников Трампа с нацистами и обвинил их в том, что они «попирают те самые принципы, на которых была основана наша страна».

«Когда я рос, меня окружали сломленные мужчины, которые топили в алкоголе вину за свое участие в самом злобном режиме в истории, — говорит Шварценеггер. — Не все из них были злыми антисемитами или нацистами. Многие просто шли следом, шаг за шагом. Это были люди по соседству».

Он с горечью вспоминает, что стало с людьми, подобными его отцу, после войны; они приходили домой пьяными и набрасывались на свои семьи — как словесно, так и физически — из-за того, что они видели и в чем участвовали во время правления Гитлера. Шварценеггер сомневается, что Штаты ждет подобное будущее, но предупредил, что действия Трампа не следует преуменьшать.

«Президент Трамп хотел отменить результаты честных и справедливых выборов, — продолжает Шварценеггер. — Он подтолкнул к перевороту, вводя людей в заблуждение своей ложью. Мой отец и наши соседи также были введены в заблуждение ложью, и я знаю, к чему ведет такая ложь. Президент Трамп — неудачный лидер. Его запомнят как худшего президента в истории».

В заключение Шварценеггер заметил, что Америка, которую он любит, вернется. Он призвал свою аудиторию отречься от «тех, кто довел нас до этой непростительной точки» и поддержать Джо Байдена. Рассуждая об этом, Шварценеггер взял в руки меч Конана-варвара и сравнил клинок с демократией, которая с каждой закалкой становится только прочнее.

6 января сторонники Дональда Трампа захватили здание Конгресса США. Они ворвались в Капитолий практически без сопротивления полиции и прервали заседание, где обсуждалась победа Байдена на выборах президента. В итоге здание освободили, но в ходе столкновения погибло несколько человек. После беспорядков было возбуждено 25 дел о внутреннем терроризме.