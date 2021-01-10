Ассоциация кинокритиков вещательных компаний объявила лауреатов премии Critics Choice Super Awards. В этом году больше всего призов собрали комедия «Зависнуть в Палм-Спрингс», одержавшая победу как лучший фантастический/фэнтези-фильм, и сериал «Пацаны», который отметили в четырех категориях, включая «Лучший супергеройский сериал» и «Лучший злодей в сериале» (Энтони Старр, Хоумлендер).

Лучшим супергеройским фильмом признали боевик «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон, а лучшим хоррором — «Человека-невидимку». Среди сериалов призы взяли «Викинги», «Конь БоДжек» и «Страна Лавкрафта».

Список победителей:

Critics Choice Super Awards присуждают популярным фильмам и сериалам в жанрах экшена, хоррора, научной фантастики, фэнтези, а также проектам, основанным на комиксах и видеоиграх.

Источник: Deadline