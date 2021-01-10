Ассоциация кинокритиков вещательных компаний объявила лауреатов премии Critics Choice Super Awards. В этом году больше всего призов собрали комедия «Зависнуть в Палм-Спрингс», одержавшая победу как лучший фантастический/фэнтези-фильм, и сериал «Пацаны», который отметили в четырех категориях, включая «Лучший супергеройский сериал» и «Лучший злодей в сериале» (Энтони Старр, Хоумлендер).
Лучшим супергеройским фильмом признали боевик «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон, а лучшим хоррором — «Человека-невидимку». Среди сериалов призы взяли «Викинги», «Конь БоДжек» и «Страна Лавкрафта».
Список победителей:
- Лучший экшен-фильм — «Пятеро одной крови»;
- Лучший актер в экшен-фильме — Делрой Линдо, «Пятеро одной крови»;
- Лучшая актриса в экшен-фильме — Бетти Гилпин, «Охота»;
- Лучший анимационный фильм — «Душа»;
- Лучший супергеройский фильм — «Бессмертная гвардия»;
- Лучший актер в супергеройском фильме — Юэн Макгрегор, «Хищные птицы»;
- Лучшая актриса в супергеройском фильме — Марго Робби, «Хищные птицы»;
- Лучший фильм ужасов — «Человек-невидимка»;
- Лучший актер в фильме ужасов — Винс Вон, «Дичь»;
- Лучшая актриса в фильме ужасов — Элибазет Мосс, «Человек-невидимка»;
- Лучший фантастический/фэнтези-фильм — «Зависнуть в Палм-Спрингс»;
- Лучший актер в фантастическом/фэнтези-фильме — Энди Сэмберг, «Зависнуть в Палм-Спрингс»;
- Лучшая актриса в фантастическом/фэнтези-фильме — Кристин Милиоти, «Зависнуть в Палм-Спргинс»;
- Лучший злодей — Джим Керри, «Соник в кино»;
- Лучший экшен-сериал — «Викинги»;
- Лучший актер в экшен-сериале — Давид Диггс, «Сквозь снег»;
- Лучшая актриса в экшен-сериале — Анджелла Бассетт, «911 служба спасения»;
- Лучший анимационный сериал — «Конь БоДжек»;
- Лучший супергеройский сериал — «Пацаны»;
- Лучший актер в супергеройском сериале — Энтони Старр, «Пацаны»;
- Лучшая актриса в супергеройском сериале — Ая Кэш, «Пацаны»;
- Лучший хоррор-сериал — «Страна Лавкрафта»;
- Лучший актер в хоррор-сериале — Дженсен Эклс, «Сверхъестественное»;
- Лучшая актриса в хоррор-сериале — Джерни Смоллетт, «Страна Лавкрафта»;
- Лучший фантастический/фэнтези-сериал — «Мандалорец»;
- Лучший актер в фантастическом/фэнтези-сериале — Патрик Стюарт, «Звездный путь: Пикар»;
- Лучшая актриса в фантастическом/фэнтези-сериале — Натасия Деметриу, «Чем мы заняты в тени»;
- Лучший злодей в сериале — Энтони Старр, «Пацаны».
Critics Choice Super Awards присуждают популярным фильмам и сериалам в жанрах экшена, хоррора, научной фантастики, фэнтези, а также проектам, основанным на комиксах и видеоиграх.
Источник: Deadline