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«Секс в большом городе» вернется на экраны. Продолжение выйдет на HBO Max

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Стрим-сервис HBO Max начал работу над продолжением «Секса в большом городе» — мини-сериалом, который выйдет под названием «И просто так…» (And Just Like That…). Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон вернутся в продолжении в знакомых ролях, но Ким Кэтролл не примет участия в проекте.

Звезды проекта поделились коротким тизером.

Премьера «Секса в большом городе» состоялась на канале HBO в июне 1998 года. Проект просуществовал шесть сезонов и завершился в феврале 2004-го. В центре сюжета — четыре закадычные подруги: Кэрри, Миранда, Шарлотта и Саманта. Четыре яркие личности, четыре взгляда на жизнь и четыре способа преодоления проблем. Независимые жительницы Нью-Йорка, смело перешагнувшие тридцатилетний рубеж, уверены в себе и откровенны друг с другом.

Продолжение покажет, как героини справляются с похожими жизненными проблемами спустя 20 лет.

Подробнее о «Сексе в большом городе» КиноПоиск рассказывал в рубрике «Культовые сериалы».

Источник: Deadline

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