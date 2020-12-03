В США штурмом взяли Капитолий. В сети принялись шутить о «Сокровище нации» и «Симпсонах»

6 января сторонники Дональда Трампа захватили здание Конгресса США. Они ворвались в Капитолий практически без сопротивления полиции и прервали заседание, где обсуждалась победа Джо Байдена на выборах президента. В итоге здание освободили, но в ходе столкновения погибли четыре человека. Наблюдая за происходящим в сети, пользователи вспомнили о «Сокровище нации», «Хоббите» и «Симпсонах».

В первую очередь в сети удивились бездействию правоохранительных органов, которые летом 2020-го жестоко разгоняли протесты Black Lives Matter. Многие разочаровались в «Сокровище нации», где Николас Кейдж похищал Декларацию независимости. Оказалось, что сделать это гораздо проще, чем представили сценаристы.

«Меня больше не впечатляет, что Николасу Кейджу удалось украсть Декларацию независимости».

«Начинаю подозревать, что на самом деле было бы невероятно легко украсть Декларацию независимости».

«После того, что я увидел сегодня, честно говоря, не думаю, что Николасу Кейджу было бы так сложно украсть Декларацию независимости».

«Николас Кейдж потратил 100 млн долларов на фильм, пытаясь украсть Декларацию независимости, и все же кучка мегазасранцев смогла просто зайти внутрь. Вот почему у меня проблемы с доверием к Голливуду».

«Когда Николас Кейдж воровал Декларацию независимости, безопасность была лучше».

«Сейчас идеальное время, чтобы украсть Декларацию независимости».

«Вероятно, сейчас лучшее время для Николаса Кейджа, чтобы украсть Декларацию независимости».

Одна из популярных историй, регулярно возникающих в сети, — мультсериал «Симпсоны» способен предсказывать знаковые события. Как правило, все упирается в специально переделанные фальшивки, но порой необычные совпадения действительно происходят.

«После сегодняшнего дня я начинаю верить в предсказания „Симпсонов“».

Пользователь Twitter Мэтт Лэндсман показал, как бы штурмовавшие Капитолий выглядели в виде гномов из трилогии «Хоббит».

«Террористы, атаковавшие Капитолий в виде гномов из фильма „Хоббит“. Тред».

В сети также представили, как на происходящее отреагировали создатели «Южного Парка», любители высмеивать реальные события.

«Создатели „Южного Парка“ смотрят новости прямо сейчас».

«Создатели „Южного Парка“ смотрят новости 6 января 2021 года. Текст: „Записывай, записывай“».

Бонус: женщина, которая участвовала в штурме. Она утверждает, что ее толкнули и брызнули перцовым баллончиком в лицо. Как оказалось, эта фраза идеально ложится на заглавную тему из мультсериала «Озорные анимашки».

Фото: Getty Images