Шоураннер «Локи» напишет новый фильм по «Звездным войнам». Кевин Файги спродюсирует проект

Сценарист «Рика и Морти» и «Локи» Майкл Валдрон напишет новый фильм франшизы «Звездные войны». Кевин Файги, глава студии Marvel, спродюсирует картину совместно с президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

На данный момент проект находится на самой ранней стадии разработки, и какие-либо подробности о сюжете или названии картины отсутствуют.

Ранее Валдрон подписал с Disney контракт на несколько проектов. Кроме «Локи» он работал над сценарием «Доктора Стрэнджа 2». Предполагается, что в будущем его привлекут к созданию второго сезона «Локи».

На данный момент в работе находится несколько проектов по «Звездным войнам». Режиссер «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс снимет Rogue Squadron о пилотах истребителей X-Wing. После этого свет увидят «Звездные войны» Тайки Вайтити. Подробностей о сюжете пока нет.

Параллельно с этим Джон Фавро и Дэйв Филони готовят три спин-оффа «Мандалорца» — «Рейнджеров Новой Республики», «Асоку» и «Книгу Бобы Фетта». В работа также находится сериал про Лэндо Калриссиана и проект «Аколит», действие которого развернется за 200 лет до событий приквел-трилогии, во времена Высокой Республики.

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Источник: Deadline

Фото: Marvel Comics