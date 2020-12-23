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Американские кинокритики выбрали «Землю кочевников» фильмом 2020 года

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Национальное сообщество американских кинокритиков назвало драму Хлои Чжао «Земля кочевников» лучшим фильмом 2020 года. Лента одержала победу в четырех категориях, включая номинации «Лучший режиссер» и «Лучшая актриса» (Фрэнсис МакДорманд).

Лучшим актером по результатам голосования признали Делроя Линдо, сыгравшего одну из главных ролей в ленте «Пятеро одной крови». За лучший сценарий отметили драму «Никогда, редко, иногда, всегда», а румынскую картину «Коллектив» признали лучшим фильмом на иностранном языке.

Список победителей выглядит так:

Основанное в 1966 году Сообщество состоит из более чем 60 ведущих кинокритиков из таких изданий, как The New Yorker, The Los Angeles Times, The New York Times, The Wall Street Journal, The Christian Science Monitor и NPR. Они ежегодно выбирают лучшие фильмы года.

Источник: Rotten Tomatoes

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