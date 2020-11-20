Персонажа Рэя Фишера выписали из «Флэша». Нового актера на роль Киборга брать не будут

Киборг в исполнении Рэя Фишера не появится в сольном фильме о Флэше с Эзрой Миллером. Согласно информации The Wrap, после того как актер публично отказался работать с главой DC Films Уолтером Хамадой его персонажа убрали из сценария. Замену для Фишера искать не планируется.

Фишер уже несколько месяцев критикует студию Warner и ее руководство после инцидента, который предположительно произошел на съемках «Лиги справедливости». Актер обвинил режиссера Джосса Уидона в оскорбительном поведении на съемках блокбастера и позже добавил, что режиссер хотел изменить цвет кожи некоторых актеров во время постпродакшена. Фишер также рассказал, что глава DC Entertainment Джефф Джонс угрожал разрушить его карьеру.

WarnerMedia, владеющая Warner Bros, провела расследование и заявила, что слова актера не являются правдой, а сам Фишер отказывается помогать расследованию. Позже студия сообщила, что завершила проверку и приняла все необходимые меры.

В итоге Фишер написал в своем Twitter, что не будет работать над проектами, к которым причастен текущий глава Хамада и обвинил продюсера во лжи и сокрытии фактов, связанных с расследованием по «Лиге справедливости».

Источник: The Wrap