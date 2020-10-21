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Арнольд Шварценеггер перепутал своего зятя Криса Пратта с Крисом Эвансом. Все ради благотворительности!

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Недавно Крис Пратт провел благотворительный прямой эфир в Instagram, во время которого общался с другими знаменитостями. Помимо Роберта Дауни мл., Закари Ливая, Лоры Дерн и других актеров в эфире принял участие Арнольд Шварценеггер.

«Наш следующий гость — мистер Вселенная, Терминатор, бывший губернатор Калифорнии, мой тесть, дедушка моей дочери. Другими словами, сейчас главное не облажаться, иначе меня затерминаторят», — представил актера Пратт, женатый на его дочери Кэтрин. В свою очередь Шварценеггер был в приподнятом настроение и поприветствовал зятя так: «Здравствуй, Крис Эванс».

Шварценеггер, конечно же, шутил и извинился за ошибку: «Прости, я должен знать твое имя, ведь ты мой любимый зять». Но Пратт мог и обидеться на тестя, ведь недавно его окрестили «худшим Крисом в Голливуде». Дело в том, что звезда «Стражей Галактики» попала в шуточный опрос в Twitter, где предлагалось выбрать, какого актера по имени Крис — Пратта, Пайна, Эванса или Хемсворта — следует убрать из киноиндустрии. Твит завирусился, а коллегам и друзьям Пратта пришлось всерьез защищать актера от нападок.

Источник: Vanity Fair

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