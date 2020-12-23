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Сериал «Бриджертоны» за первый месяц посмотрело 63 миллиона пользователей Netflix

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По данным стрим-сервиса Netflix, за первые 28 дней сериал Шонды Раймс «Бриджертоны» посмотрело 63 миллиона пользователей. Ожидается, что драма покажет пятый лучший старт среди оригинальных проектов стриминга.

Самым популярным среди последних оригинальных релизов Netflix стала лента «Полночное небо» Джорджа Клуни. По подсчетам стриминга, за первые четыре недели картина привлекла 72 миллиона пользователей.

Семейный экшен Роберта Родригеса «Мы можем стать героями» за тот же период посмотрело 44 миллиона подписчиков. Фильм занял первое место в топе детских проектов в 88 странах.

В 2020 году самыми популярными проектами Netflix стали сериалы «Ход королевы» и «Рэтчед». Первый за 28 дней привлек 62 миллиона пользователей, и второй за тот же период посмотрело 48 миллиона подписчиков.

Ранее Netflix ввел новую систему подсчета зрительских просмотров. По ней просмотр учитывается, если после запуска фильма или сериала прошло как минимум две минуты.

Источник: Deadline

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