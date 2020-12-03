Роуэн Эткинсон сравнил «культуру отмены» со средневековой толпой, которая «ищет, кого бы сжечь»

Роуэн Эткинсон, известный по роли мистера Бина, осудил современную «культуру отмены». В интервью Radio Times он обвинил соцсети в разделении людей и признался, что опасается за будущее свободы слова.

«Проблема, с которой мы сталкиваемся в интернете, — алгоритм, который решает, что мы хотим видеть, что в итоге приводит к созданию упрощенного, двоичного представления об обществе, — говорит Эткинсон. — Из-за этого возникают ситуации, что ты либо с нами, либо против нас. И если ты против нас, ты заслуживаешь, чтобы тебя „отменили“».

«Важно, чтобы мы были представлены широкому спектру мнений, но то, что мы имеем сейчас, является цифровым эквивалентом средневековой толпы, которая бродит по улицам и ищет, кого бы сжечь, — продолжает актер. — И это пугает любого, кто стал жертвой этой толпы, и наполняет меня страхом за будущее».

«Культурой отмены» считается осуждение или отказ от поддержки публичного человека за то, что он, по мнению общества, совершил грубый поступок или сделал оскорбительное заявление. Против «культуры отмены» регулярно выступают звезды кино и сериалов. Ранее в интервью Associated Press ее раскритиковал Брайан Крэнстон.

Источник: Deadline