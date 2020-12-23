«Мандалорец» стал самым скачиваемым сериалом в 2020 году среди пользователей BitTorrent

Блог TorrentFreak опубликовал топ-10 самых скачиваемых сериалов в 2020 году. При подсчете учитывались только загрузки через приложение BitTorrent.
Первую строчку занял «Мандалорец». Спин-офф «Звездных войн» обошел «Игру престолов», которая лидировала в топе скачиваний несколько лет. Фэнтези HBO завершилось в 2019 году, и в этот раз не попало даже в топ-10.
Полный список:
- 10. «Флэш»
- 9. «Стрела»
- 8. «Чужак»
- 7. «Ходячие мертвецы»
- 6. «Рик и Морти»
- 5. «Звёздный путь: Пикар»
- 4. «Викинги»
- 3. «Мир Дикого Запада»
- 2. «Пацаны»
- 1. «Мандалорец»
«Стрелу», «Флэша» и другие сериалы DC можно легально посмотреть на КиноПоиск HD.
Источник: TorrentFreak
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