«Мандалорец» стал самым скачиваемым сериалом в 2020 году среди пользователей BitTorrent

Блог TorrentFreak опубликовал топ-10 самых скачиваемых сериалов в 2020 году. При подсчете учитывались только загрузки через приложение BitTorrent.

Первую строчку занял «Мандалорец». Спин-офф «Звездных войн» обошел «Игру престолов», которая лидировала в топе скачиваний несколько лет. Фэнтези HBO завершилось в 2019 году, и в этот раз не попало даже в топ-10.

Полный список:

«Стрелу», «Флэша» и другие сериалы DC можно легально посмотреть на КиноПоиск HD.