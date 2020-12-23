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«Мандалорец» стал самым скачиваемым сериалом в 2020 году среди пользователей BitTorrent

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Блог TorrentFreak опубликовал топ-10 самых скачиваемых сериалов в 2020 году. При подсчете учитывались только загрузки через приложение BitTorrent.

Первую строчку занял «Мандалорец». Спин-офф «Звездных войн» обошел «Игру престолов», которая лидировала в топе скачиваний несколько лет. Фэнтези HBO завершилось в 2019 году, и в этот раз не попало даже в топ-10. 

Полный список:

«Стрелу», «Флэша» и другие сериалы DC можно легально посмотреть на КиноПоиск HD.

Источник: TorrentFreak

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