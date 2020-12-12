Умер Владимир Коренев. Он сыграл Ихтиандра в «Человеке-амбифии»

В возрасте 80 лет умер народный артист РФ Владимир Коренев. Как пишет «Интерфакс», причиной смерти стал коронавирус.

Коренев больше всего известен по роли Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия». Кроме этого, он снимался в «Детях Дон Кихота» и «Криминальном таланте», а также в сериалах «Дети Арбата» и «Десантный Батя».

В 1961 году Коренев пришел в труппу драматического Театра имени К. С. Станиславского и позже стал ее ведущим артистом. Он также был профессором и худруком факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.