Гарри Стайлс выпустил черно-белый клип в стиле 1930-х. В нем певец танцует с Фиби Уоллер-Бридж!

Британский музыкант Гарри Стайлс выпустил клип на песню «Treat People With Kindness» из своего последнего альбома «Fine Line». Черно-белое видео стилизовано по 1930-е годы: певец, одетый в укороченный смокинг, выступает на сцене клуба, напоминающего кабаре. Вскоре к нему присоединяется создательница «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж.

Клип сняли братья Бенжамин и Гейб Тернеры, режиссеры спортивных документалок «Класс 92» и «Я — Болт».