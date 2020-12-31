Брайан Крэнстон раскритиковал «культуру отмены». Он считает, что людям стоит чаще прощать друг друга

Брайан Крэнстон дал интервью Associated Press, в котором раскритиковал «культуру отмены» (cancel culture). Звезда «Во все тяжкие» считает, что общество стало слишком категоричным и менее снисходительным.

«Мы живем во времена „культуры отмены“, когда люди ошибаются и поступают неправильно — намеренно или случайно, — и их редко прощают, — сказал Крэнстон. — К сожалению, мы живем в губительной среде. Люди вокруг нас стали более суровыми и менее понимающими, терпимыми и снисходительными».

По словам актера, «культура отмены» поляризует общество по принципу «правых и неправых», из-за чего одна ошибка может сделать человека персоной нон грата.

«Думаю, мы должны вернуться к этому вопросу, выдохнуть и осознать, что просить о прощении и получать его — это не слабости человека, а его достоинства», — считает Крэнстон.

«Культурой отмены» считается осуждение или отказ от поддержки публичного человека за то, что он, по мнению общества, совершил грубый поступок или сделал оскорбительное заявление.

Недавно Дэвид Финчер признался, что намерен посвятить «культуре отмены» целый сериал. Режиссер хочет показать, как современное общество относится к извинениям.