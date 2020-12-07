Умер французский актер Робер Оссейн. Он играл графа Жоффрея де Пейрака в фильмах про Анжелику

В возрасте 93 лет скончался французский актер и режиссер Робер Оссейн. Как сообщили СМИ, причиной смерти стал коронавирус.

Фильмография Оссейна насчитывает более 100 фильмов. Наибольшую известность ему принесла роль графа Жоффрея де Пейрака в фильмах про Анжелику. Он также снимался в картинах «Гром небесный», «Мороз по коже», «Вторая истина» и «Мужские разборки». В 1981 году Оссейн исполнил небольшую роль в «Профессионале» с Жан-Полем Бельмондо.

Кроме того, Оссейн снял около 20 фильмов, среди которых драма «Точка падения» и «Отверженные» по Виктору Гюго.

Оссейн также работал в театре. С 1970 по 1979 годы он возглавлял Национальный Народный театр в Реймсе и позже ставил свои спектакли в Париже.