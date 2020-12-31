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Роджер Дикинс получил рыцарский титул от королевы Великобритании

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Оператор Роджер Дикинс вошел в ежегодный список людей, которые будут посвящены в рыцари королевой Елизаветой II. Об этом говорится на сайте правительства Великобритании. 

«Командор Роджер Дикинс известен своим исключительным вкладом в развитие британского кинематографа, символом которого он является. Он по-прежнему воплощает совершенство британской культуры, в том числе своим последним шедевром „1917“, снятым одним планом», — сказано в заявлении. 

Кроме «1917», Дикинс снимал «Побег из Шоушенка», «Игры разума»«Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» и «007: Координаты „Скайфолл“». Еще он часто работал с братьями Коэнами (например, над «Старикам тут не место» и «Железной хваткой») и Дени Вильневым, чей «Бегущий по лезвию 2049» принес Дикинсу первый «Оскар».  

В 2013 году Дикинс получил звание командора ордена Британской империи за свои заслуги в области кинематографа. Он стал первым обладателем этой награды среди операторов. 

Помимо Дикинса, в списке есть другие кинематографисты. Среди них — актер Тоби Джонс и создатель сериала «Телохранитель» Джед Меркурио. Оба получили офицерские титулы.

СМИ отмечают, что значительное число наград досталось людям, которые помогали в борьбе с пандемией коронавируса

Источник: Deadline 

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