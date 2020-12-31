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Рэй Фишер отказался работать с главой DC Films. Актер обвинил его во лжи

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Рэй Фишер написал в своем Twitter, что не будет работать над проектами, к которым причастен текущий глава DC Films Уолтер Хамада. Актер обвинил продюсера во лжи и сокрытии фактов, связанных с расследованием по «Лиге справедливости».

Перевод: «Уолтер Хамада — один из самых опасных людей, которые подставляют других.

Его ложь и провальная попытка Warner Bros. дискредитировать меня 4 сентября были направлены на то, чтобы скрыть реальные проблемы, выявленные в ходе расследования съемок „Лиги справедливости“.

Я не буду участвовать ни в одном проекте, который связан с ним».

Конфликт между Фишером и Warner Bros. начался в июле. Актер обвинил Джосса Уидона в оскорбительном поведении на съемках «Лиги справедливости» и позже добавил, что режиссер хотел изменить цвет кожи некоторых актеров во время постпродакшена. Фишер также рассказал, что глава DC Entertainment Джефф Джонс угрожал разрушить его карьеру. 

4 сентября Warner заявила, что слова актера не являются правдой, а сам Фишер отказывается помогать с расследованием. Позже студия сообщила, что завершила проверку и приняла все необходимые меры.

Сейчас DC Films работает над несколькими картинами, включая «Аквамена 2», «Черного Адама» и нового «Бэтмена». В сентябре СМИ писали, что Фишеру предлагали сыграть Киборга в фильме «Флэш», но будет ли он сотрудничать с DC после обвинений в адрес Хамады, неизвестно. 

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