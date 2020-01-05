Гаспар Ноэ снял короткометражку с Шарлоттой Рэмплинг для модного дома Saint Laurent

Парижский дом высокой моды Yves Saint Laurent выпустил короткометражный фильм «SUMMER OF ’21». Его поставил Гаспар Ноэ, режиссер фильмов «Необратимость», «Экстаз» и «Вход в пустоту».

Ролик начинается в лесу, через который бежит женщина, напуганная лаем собаки. Вскоре она попадает в особняк, где все интерьеры залиты темно-красным светом. Там она встречает других женщин, в том числе героиню, которую играет Шарлотта Рэмплинг.

Кроме звезды «Ключей от дома» и «45 лет», в «SUMMER OF ’21» сыграли модели Анок Яй, Грейс Харцель, Мика Арганьярас, Сора Чой и диджей Clara 3000. В фильме звучит ремикс песни Донны Саммер «I Feel Love», его автор — французский музыкант SebastiAn.

Проект создан при участии креативного директора Saint Laurent Энтони Ваккарелло. Ранее он работал с Ноэ над фильмом «Вечный свет», который изначально задумывался как 15-минутная реклама бренда.