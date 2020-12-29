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Александр Роднянский назвал лучшие фильмы и сериалы года. Среди них — «Довод», «Ход королевы» и «Манк»

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Продюсер «Левиафана» и «Елены» Александр Роднянский назвал свои любимые фильмы и сериалы года. В список из шести картин вошли «Душа» от Pixar, «Манк» Дэвида Финчера, «Довод» и «Суд над чикагской семеркой». Роднянскому также понравились «Земля кочевников», получившая главный приз на Венецианском фестивале, и трагикомедия «Еще по одной», которую выдвинули на «Оскар» от Дании. 

Роднянский также выбрал семь знаковых российских картин 2020-го. В их числе — «Дорогие товарищи!», выдвинутые на соискание «Оскара» от России.

В список сериалов продюсер включил «Корону», «Теда Лассо», «Последний танец», «Голос перемен» и еще шесть проектов.

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Знаковые российские картины:

Лучшие сериалы:

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