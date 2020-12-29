Александр Роднянский назвал лучшие фильмы и сериалы года. Среди них — «Довод», «Ход королевы» и «Манк»

Продюсер «Левиафана» и «Елены» Александр Роднянский назвал свои любимые фильмы и сериалы года. В список из шести картин вошли «Душа» от Pixar, «Манк» Дэвида Финчера, «Довод» и «Суд над чикагской семеркой». Роднянскому также понравились «Земля кочевников», получившая главный приз на Венецианском фестивале, и трагикомедия «Еще по одной», которую выдвинули на «Оскар» от Дании.
Роднянский также выбрал семь знаковых российских картин 2020-го. В их числе — «Дорогие товарищи!», выдвинутые на соискание «Оскара» от России.
В список сериалов продюсер включил «Корону», «Теда Лассо», «Последний танец», «Голос перемен» и еще шесть проектов.
Лучшие фильмы:
Знаковые российские картины:
- «Дорогие товарищи!»;
- «Нос, или Заговор „не таких“»;
- «Конференция»;
- «Пугало»;
- «Глубже!»;
- «Китобой»;
- «Серебряные коньки».
Лучшие сериалы:
- «Корона», 4-й сезон;
- «Наследники», 2-й сезон;
- «Нормальные люди»;
- «Ход королевы»;
- «Последний танец»;
- «Тед Лассо»;
- «Новый Папа»;
- «Водоворот»;
- «Голос перемен»;
- «Перевал Дятлова».
Итоги года от редакции КиноПоиска
КиноПоиск в Telegram
Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш