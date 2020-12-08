Джордж Р. Р. Мартин похвалил «Ход королевы» за правильное изображение игры в шахматы

Джордж Р. Р. Мартин, автор «Игры престолов», порекомендовал к просмотру сериал Netflix «Ход королевы». Писатель назвал проект «потрясающим образцом телевидения» и похвалил создателей и актеров за правильное изображение шахматных матчей.

«Хотите посмотреть что-нибудь интересное? Тогда позвольте мне порекомендовать вам попробовать „Ход королевы“, если вы еще его не смотрели, — пишет Мартин в своем блоге. — Это экранизация романа Уолтера Тевиса о шахматном вундеркинде 1960—1970-х годов. Очень точная адаптация (ура) очень сильного романа (ура), красиво написанная, сыгранная и поставленная. Думаю, она вам понравится. Если есть хоть какая-то справедливость, сериал должен побороться за награды».

Писатель признался, что сериал нашел в нем сильный отклик еще и потому, что в 1970-е он сам занимался организацией и проведением шахматных турниров. Еще в школе Мартин увлекся шахматами, возглавил школьный кружок и даже достиг уровня эксперта. После окончания школы он решил посвятить себя написанию книг, но именно шахматы в какой-то степени позволили ему стать профессиональным писателем. На неделе он писал, а по выходным путешествовал по стране, организовывая турниры в старых отелях, где можно было задешево снять большие залы. Денег от этого едва хватало на оплату ренты.

В итоге два жизненных пути Мартина столкнулись: он продал статью о компьютерных шахматах в журнал Analog. Позже там же будут опубликованы первые рассказы писателя.

«Прошло много-много десятилетий, с тех пор как я в последний раз проводил шахматный турнир или даже играл в шахматы, и воспоминания исчезли, но „Ход королевы“ все вернул, — продолжает писатель. — Думаю, это хороший во всех отношениях сериал, но меня особенно впечатлило то, что продюсеры и режиссеры правильно показали шахматы. Слишком много шахматных партий, которые можно увидеть в фильмах и на телевидении, — дерьмо. Якобы великие игроки делают элементарные ошибки, фигуры на доске находятся в невозможных положениях, игра, очевидно, окончена, но никто не сдается, и так далее, и так далее. Но не здесь. Матчи, которые можно увидеть в „Ходе королевы“, реальны. Для актеров это, должно быть, было проблемой. Им нужно было выучить не только свои реплики, но и движения фигур и делать их в правильном порядке».

Источник: Not a Blog