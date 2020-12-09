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Будущее киновселенной DC: Два Бэтмена и шесть фильмов в год на HBO Max и в кинотеатрах

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Начиная с 2022-го студия DC Films, отвечающая за экранизации комиксов, планирует выпускать по шесть супергеройских блокбастеров в год. Релиз картин будет разделен: четыре проекта выйдут в кинотеатрах, а остальные — на HBO Max. Об этом в беседе с The New York Times рассказал глава DC Films Уолтер Хамада.

Согласно Хамаде, дорогостоящие проекты по комиксам DC — например, франшизы «Аквамен» и «Чудо-женщина», фильмы «Черный Адам» и «Флэш» — в будущем будут по-прежнему выходить в первую очередь на большом экране. Но релиз фильмов с малоизвестными персонажами состоится на стрим-сервисе. Предполагается, что речь идет прежде всего о картинах «Бэтгёрл» и «Статический Шок».

Кроме полнометражных фильмов, в DC Films постоянно обсуждаются спин-оффы существующих картин. На данный момент в работе находятся сериал о полиции Готэма, действие которого развернется во вселенной «Бэтмена», и сольный проект о Миротворце, персонаже нового «Отряда самоубийц».

В связи с запуском разных проектов студия DC Films окончательно отказалась от создания общей киновселенной и сосредоточится на мультивселенной, когда разные версии персонажей существуют параллельно. Таким образом, компания сможет рассказывать самостоятельные истории, как в случае с «Джокером» и «Бэтменом», без оглядки на общую хронологию.

Познакомить зрителя с мультивселенной планируется во «Флэше». Вместе с героем Эзры Миллера в фильме появятся два Бэтмена в исполнении Бена Аффлека и Майкла Китона и будет представлена концепция альтернативных миров.

«Не думаю, что кто-то еще когда-либо пытался сделать подобное, — заявил Хамада о мультивселенной. — Но зрители достаточно умны, чтобы разобраться в ситуации. Если мы будем снимать хорошие фильмы, они всё примут».

При этом глава DC Films отдельно отметил, что студия не намерена дальше вкладываться в развитие «Лиги справедливости Зака Снайдера» и продолжать историю после выхода режиссерской версии на HBO Max.

Источник: The New York Times

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