«Союз Спасения» и «Стрельцов» лидируют по номинациям на премию «Золотой орел»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов на премию «Золотой орел». Больше всего номинаций получили «Союз Спасения», упомянутый в 14 категориях, и спортивная драма «Стрельцов», которая претендует на 9 наград.
Кроме них, за звание лучшего фильма поборются сиквел «Льда», обладатель главного призра ММКФ «Блокадный дневник» и выдвинутые на «Оскар» «Дорогие товарищи!».
В категорию «Лучший зарубежный фильм в российском прокате» попали три картины: «1917», документалка «Фассбиндер» и «Пиноккио» Маттео Гарроне (мы писали о фильме здесь).
СМИ обратили внимание, что комедия Клима Шипенко «Холоп», самый кассовый российский фильм в истории, не получила ни одной номинации.
Полный список номинантов:
Лучший фильм:
Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий):
Лучший телевизионный сериал (более 10 серий):
Лучший неигровой фильм:
- «Пространство стиха: Борис Слуцкий»
- «Станиславский: Жажда жизни»
- «Шаман»
Лучший короткометражный фильм:
- «One Mango, Please»
- «Конец войны»
- «Сцены у моря»
Лучший анимационный фильм:
Лучшая режиссерская работа:
Лучший сценарий:
- Андрей Зайцев, «Блокадный дневник»
- Андрей Кончаловский и Елена Киселева, «Дорогие товарищи!»
- Никита Высоцкий и Олег Маловичко, «Союз Спасения»
Лучшая женская роль в кино:
- Ольга Озоллапиня, «Блокадный дневник»
- Юлия Высоцкая, «Дорогие товарищи!»
- Стася Милославская, «Стрельцов»
Лучшая женская роль на телевидении:
- Светлана Немоляева, «Дипломат»
- Чулпан Хаматова, «Зулейха открывает глаза»
- Татьяна Черданцева, «Ученица Мессинга»
Лучшая мужская роль в кино:
Лучшая мужская роль на телевидении:
Лучшая женская роль второго плана:
Лучшая мужская роль второго плана:
Лучшая операторская работа:
Лучшая работа художника-постановщика:
Лучшая работа художника по костюмам:
Лучшая музыка к фильму:
Лучший монтаж фильма:
Лучшая работа звукорежиссера:
Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам:
Лучшие визуальные эффекты:
Лучший зарубежный фильм в российском прокате:
Победителей объявят 22 января.
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