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«Союз Спасения» и «Стрельцов» лидируют по номинациям на премию «Золотой орел»

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Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов на премию «Золотой орел». Больше всего номинаций получили «Союз Спасения», упомянутый в 14 категориях, и спортивная драма «Стрельцов», которая претендует на 9 наград.  

Кроме них, за звание лучшего фильма поборются сиквел «Льда», обладатель главного призра ММКФ «Блокадный дневник» и выдвинутые на «Оскар» «Дорогие товарищи!».

В категорию «Лучший зарубежный фильм в российском прокате» попали три картины: «1917», документалка «Фассбиндер» и «Пиноккио» Маттео Гарроне (мы писали о фильме здесь).

СМИ обратили внимание, что комедия Клима Шипенко «Холоп», самый кассовый российский фильм в истории, не получила ни одной номинации. 

Полный список номинантов:

Лучший фильм:

Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий):

Лучший телевизионный сериал (более 10 серий):

Лучший неигровой фильм:

  • «Пространство стиха: Борис Слуцкий»
  • «Станиславский: Жажда жизни»
  • «Шаман»

Лучший короткометражный фильм:

Лучший анимационный фильм:

Лучшая режиссерская работа:

Лучший сценарий:

Лучшая женская роль в кино:

Лучшая женская роль на телевидении:

Лучшая мужская роль в кино:

Лучшая мужская роль на телевидении:

Лучшая женская роль второго плана:

Лучшая мужская роль второго плана:

Лучшая операторская работа:

Лучшая работа художника-постановщика:

Лучшая работа художника по костюмам:

Лучшая музыка к фильму:

Лучший монтаж фильма:

Лучшая работа звукорежиссера:

Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам:

Лучшие визуальные эффекты:

Лучший зарубежный фильм в российском прокате:

Победителей объявят 22 января. 

Источник: Национальная Академия кинематографических искусств и наук России

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