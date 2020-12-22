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Александр Петров сыграет Сергея Есенина в фильме Клима Шипенко «Декабрь»

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Александр Петров исполнит роль поэта Сергея Есенина в исторической картине под рабочим названием «Декабрь». Клим Шипенко («Холоп», «Текст») написал сценарий и поставит ленту.

Фильм расскажет о последних днях Есенина. Из Германии на границу СССР прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая долго и тщательно готовила побег Есенина из Страны Советов. Ему остается только сесть в поезд и доехать до Риги. Есенин бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в безумную круговерть событий с бандитами и проститутками, поклонницами и сотрудниками ГПУ. Он мчится навстречу своей любимой, несмотря ни на какие преграды, постоянно возникающие на пути.

Вместе с Петровым в фильме снимаются Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Кирилл Нагиев, Мария Валешная.

Съемки «Декабря» уже стартовали. Они пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

Релиз картины запланирован на конец 2021 — начало 2022 года.

Источник: Пресс-служба видеосервиса START

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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