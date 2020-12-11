Песни, елки и малыш Йода: Как звезды празднуют Рождество в 2020 году

25 декабря в США начали отмечать Рождество. В честь этого актеры и режиссеры показали в соцсетях свои подарки, праздничные интерьеры и то, как они проводят рождественские выходные.

Например, Джереми Реннер встретил праздник в компании малыша Йоды.

Бри Ларсон исполнила для подписчиков кавер-версию песни «Black Sheep» — той самой, которую пела ее героиня в фильме «Скотт Пилигрим против всех».

Кроме нее, для фанатов спел и Том Фелтон.

Дуэйн Джонсон решил пересмотреть с дочкой «Короля Льва» — причем ремейк!

Не обошлось и без костюмов. Сэр Энтони Хопкинс нарядился в Санту.

А Джеймс Ганн, похоже, получил первый мерч с Миротворцем — одним из героев «Отряда самоубийц 2», про которого скоро снимут сериал.

Кажется, в этом году тренд на темные пижамы. В них нарядилась семья Риз Уизерспун, а также Дэвида и Виктории Бекхэм.

Рождественская елка — важнейшая традиция, о которой не забывает никто, в том числе Крис Хемсворт.

Милли Бобби Браун.

...И Хью Джекман.

Многие, включая Патрика Уилсона, Софию Вергару и Джо Манганьелло, проводят Рождество вместе со своими питомцами.

Кто-то уже распаковывает подарки. Например, Себастиан Стэн получил от Санты календарь, а Лора Дерн — раскраску по сериалу «Король тигров».

Смелее всех выступил Тайка Вайтити. «Совет профессионала: купите призму для кофейного столика и превратите рождественский ужин сестры в дерьмовый ночной клуб 2006 года», — подписал режиссер дерзкое фото.

А Джессика Честейн, похоже, советует рождественский фильм — «Эльфа» с Уиллом Ферреллом.

И напоследок — зажигательный танец от Тэрона Эджертона!