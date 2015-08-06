Минкульт подготовил закон о правах и обязанностях зрителей в кинотеатре

Министерство культуры разработало законопроект, затрагивающий взаимоотношения кинотеатра и зрителя. Он будет дополнять федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».

В новом законопроекте указаны права и обязанности зрителей в кинотеатре. Согласно документу, посетитель не имеет права вести в кинозале аудио- и видеосъемку, проносить в зал оружие, боеприпасы, колюще-режущие предметы, опасные (включая едко пахнущие) вещества, пиротехнику и лазерные указки. Кроме того, кинотеатр сможет отказать нарушителям в услуге кинопоказа, а также удалить его из зала, если он нарушает правила общественного порядка или причиняет вред имуществу.

Также кинотеатрам позволят диктовать условия возврата билетов, не руководствуясь правилами Роспотребнадзора. При этом в случае отмены сеанса у зрителя будет семь дней на то, чтобы обратиться в кинотеатр за возмещением стоимости билета.

Как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», законопроект пока не внесен в Госдуму. Сейчас он на стадии согласования в Правительстве.