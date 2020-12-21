В соцсетях пишут, что Netflix удалил фильмы с Джонни Деппом. Это правда?

В соцсетях пишут, что на Netflix больше нельзя посмотреть фильмы с Джонни Деппом. Зрители возмущаются и обвиняют сервис в цензуре. Рассказываем, что происходит.

С чего все началось?

В середине декабря в соцсетях обратили внимание, что из библиотеки американского Netflix пропали все фильмы с участием Деппа. Пользователи начали жаловаться, что не могут найти картины с актером в американском каталоге сервиса.

Перевод: «Netflix, какого черта вы удалили все фильмы с Джонни Деппом со своей платформы в США? При этом говорят, что все они еще доступны в других странах. Вы отстой!»

Фильмы с Деппом правда пропали?

Мы проверили и обнаружили, что в американском Netflix фильмов с Деппом действительно нет. Зато их могут посмотреть подписчики из РФ. В российском каталоге сейчас доступно шесть картин с актером: «Мрачные тени», «Турист», «Чарли и шоколадная фабрика», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Ранго» и «Донни Браско».

С чем это связано?

В соцсетях полагают, что Netflix отказался от фильмов с Деппом из-за его суда с таблоидом The Sun. В ноябре актер проиграл иск против издания, которое обвинил в клевете за статью, где говорилось, что он избивал бывшую жену Эмбер Хёрд. Актриса описала 14 случаев, когда Депп, по ее словам, применял к ней силу, двенадцать из них лондонский суд посчитал правдивыми. После этого Warner Bros. уволила Деппа из триквела «Фантастических тварей». Позже СМИ сообщили, что он также потерял роль иллюзиониста Гарри Гудини.

При этом в американском Netflix доступны фильмы других кинематографистов, обвиненных в насилии. Среди них — «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка», спродюсированные Харви Вайнштейном. В библиотеке также остались «Ярость» и «Американская милашка», в которых сыграл Шайа ЛаБаф (санкции Netflix ограничились тем, что сервис убрал имя актера из оскаровской кампании, после того как его обвинили в сексуальном и физическом насилии).

Кроме того, про последствия скандалов обычно пишут крупные англоязычные СМИ вроде Variety и The Hollywood Reporter со ссылками на источники в кинокомпаниях. Новостей про Деппа и Netflix пока нет ни в одном авторитетном издании. Про связь между удалением фильмов и иском The Sun пишут только в небольших непрофильных медиа и в соцсетях.

И в чем же тогда дело?

Возможная причина связана с лицензией на картины с Деппом. Многие фильмы и сериалы доступны на Netflix временно. Их убирают, когда у сервиса истекает контракт с правообладателями. Например, 1 января Universal заберет у Netflix «Офис» и будет показывать его на своем стриминге Peacock.

Мы заметили, что из американского Netflix пропали не только фильмы с Деппом, но и некоторые картины Warner Bros., включая «Великого Гэтсби», «Темного рыцаря», «Начало» и «Мрачные тени». В России они все еще доступны. Возможно, компания забрала права на эти фильмы только в США, где сейчас работает ее стриминг HBO Max. Ранее Warner изъяла из американского Netflix «Друзей», сделав их эксклюзивом HBO Max (ситком по-прежнему есть в российском Netflix).

Судя по всему, у Netflix просто закончилась лицензия на ленты с Деппом, и в США их придется смотреть на других площадках. Это подтверждает портал What's on Netflix, согласно которому сервис лишился прав на «Сонную Лощину» еще в ноябре. По другим данным, «Чарли и шоколадная фабрика» изъяли из каталога еще в июле, «Донни Браско» — в сентябре (Депп проиграл суд позже, в ноябре), а «Ранго» должны вернуть уже 28 декабря.

А что говорит Netfix?

Мы обратились в пресс-службу Netflix, но комментарий не получили.

Как теперь смотреть фильмы с Деппом?

«Турист», «Мрачные тени» и другие картины по-прежнему доступны на Netflix за пределами США. Кроме России, их можно посмотреть в Канаде, Франции, Нидерландах, Швеции, Германии и других странах. Если вы живете в Америке, то можете подписаться на другие сервисы. Например, «Пираты Карибского моря» есть в каталоге Disney+. Кроме того, в соцсетях заметили, что на Amazon Prime доступен, например, «Джонни Д.».

Перевод: «Смотрю „Джонни Д.“ на Amazon Prime Video!»

Мы убедились, что на Amazon есть и «Сонная Лощина».