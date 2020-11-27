6 лучших трейлеров недели: «Поездка в Америку 2», «Белый тигр» и «Мажор. Фильм»

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«Белый тигр»

Netflix продолжает воплощать свой хитрый план по привлечению индийской аудитории через экранизации популярных романов. Новый фильм — переложение одноименного бестселлера Аравинда Адиги, за который автор удостоился Букеровской премии. За постановку отвечает лауреат Венецианского кинофестиваля Рамин Бахрани. Это история нищего парня, который устраивается водителем к богатой семье. Однажды его хозяева насмерть сбивают ребенка и пытаются свалить вину на бедного водителя, но тот оказывается не так прост. Классовая ненависть и преступление.

«Дьявол в деталях»

Остросюжетный фильм о паре копов и серийном убийце, который играет с ними в кошки-мышки. Копов сыграли Дензел Вашингтон и Рами Малек, а маньяка, судя по всему, Джаред Лето. Но это неточно. В этом и интрига. Дики, заместителя шерифа округа Керн, отправляют в Лос-Анджелес, где его втягивают в поиски серийного убийцы, который терроризирует город. Охоту на маньяка возглавляет Джим Бэкстер, сержант департамента шерифа Лос-Анджелеса. Его впечатляет полицейское чутье Дики, и он неофициально привлекает его к расследованию. Они все ближе к цели, но Бэкстер не догадывается, что тем самым они воскрешают призраков прошлого Дики.

«Евангелион 3.0+1.0»

Долгожданный финал культовой франшизы, как считается, у многих изменившей отношение к аниме. У руля все еще Хидэаки Анно, извинявшийся перед фанатами за задержки. Подростки и гигантские роботы, долг и непростые отношения. Начнет воплощаться в жизнь проект по совершенствованию человечества, чтобы вывести людей на новый эволюционный уровень, а также ожидается Четвертый удар.

«История бранных слов», 1-й сезон

Николас Кейдж рассказывает о разных ругательствах. Документальный сериал Netflix посвящен истории мата, как он изменился со временем и как используется сегодня. Вместе с Кейджем на экране появятся разные звезды, от Сары Сильверман до Ника Оффермана.

«Мажор. Фильм»

Полнометражное продолжение сериала с Павлом Прилучным, фактически четвертый сезон. Главный герой пережил пулевое ранение и вернулся в мир тусовок, красивых девушек и дорогих автомобилей. Друзья, враги и ФСБ идут по его следу, пытаясь понять, какую игру он затеял и на чьей он стороне. Премьера — 2 января на КиноПоиск HD.

«Поездка в Америку 2»

Привет из прошлого: спустя 30 лет на экраны готовится выйти сиквел комедии «Поездка в Америку». Эдди Мёрфи и Арсенио Холл снова вместе и отправляются в Нью-Йорк. На этот раз их цель — сын Акима, который не знает своего отца.