Мэтт Смит показал дракона Деймона Таргариена из приквела «Игры престолов»

Мэтт Смит поделился в Instagram концепт-артом сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов». Актер показал, как будет выглядеть Каракс — личный дракон его персонажа Деймона Таргариена. «На ком я буду кататься в готовящемся сериале. Каракс», — написал Смит.

«Дом дракона» основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», действие которого разворачивается за 300 лет до событий «Игры престолов». В центре сюжета — дом Таргариенов, члены которого оставили обреченную Валирию и отправились на запад, где обнаружили огромную территорию, населенную враждующими королевствами. Повествование ведется от лица мейстера Гильдейна, который рассказывает историю династии, от завоевания Семи Королевств Эйгоном Таргариеном до регентства при Эйгоне III.

Деймон Таргариен — наездник драконов и младший брат короля Визериса. Его описывают как «бесподобного воина и всадника», который обладает «истинной кровью дракона».

Премьера «Дом дракона» намечена на 2022 год.