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Роберт Родригес сыграл на гитаре для Малыша Йоды. Тому явно очень понравилось

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Режиссер Роберт Родригес поделился в Instagram видео с площадки сериала «Мандалорец», в котором он играет на гитаре для Малыша Йоды. «Вот рождественский подарок всем, кто спрашивал меня, каково это — тусоваться с Малышом Йодой на съемках „Мандалорца“», — написал Родригес под видео.

Родригес поставил шестую серию «Трагедия» во втором сезоне «Мандалорца». По его словам, изначально серию должен был снимать другой режиссер. Однако он в последнюю минуту отказался, и шоураннер Джон Фавро обратился к Родригесу.

«Я дружу с Джоном Фавро, и ему в последний момент понадобился новый режиссер, поэтому я сказал: „Конечно, я приду поиграть во вселенную «Звездных войн»!“ — рассказал Родригес. — Настоящая мечта. И это <...> превзошло все мои ожидания, я имею в виду, это было ТАК весело. Вы не можете себе представить, каково это — гулять по съемочной площадке, оформленной в классическом стиле „Империя наносит ответный удар“. Это сразу после той эпохи, сразу после „Возвращения джедая“. Это та эпоха. Так что вы действительно чувствуете, что только что попали в детство».

Фото: Twitter

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