Кевин Спейси записал новое рождественское послание. На этот раз для всех, кому было тяжело в 2020-м

Кевин Спейси выпустил третье ежегодное рождественское видео. В отличие от предыдущих посланий, на этот раз актер выступил сам, а не в образе Фрэнка Андервуда из «Карточного домика». Видео под названием 1-800-XMAS посвящено всем, кто тяжело пережил 2020 год.

«Послушайте, в этом году многие рассказывали мне о своих проблемах, — говорит Спейси в видео. — И то, что я смог быть рядом с ними, на самом деле стало возможно только из-за моих собственных трудностей. И хотя для меня было честью предложить поддержку, я должен признаться, что это превышало мои возможности, это больше меня».

Спейси признается, что к нему обращались люди, которые после всего пережитого хотели покончить с собой: «Всем, кому тяжело или кто задумывается над этим, пожалуйста, не делайте этого».

«Я обещаю вам, что выход есть. И сейчас, во время праздника и после него, даже если вам кажется, что выхода нет, есть люди, которые все понимают и могут помочь, так что вы не одиноки», — добавил актер.

В финале видео на экране появляется номер горячей линии по предотвращению самоубийств.