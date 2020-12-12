Шайа ЛаБафа уволили из триллера Оливии Уайлд за непристойное поведение. СМИ прочат ему конец карьеры

В декабре певица FKA Twigs (ее настоящее имя — Талия Дебретт Барнетт) подала иск к Шайа ЛаБафу. Она обвинила бывшего возлюбленного в сексуальном насилии, нападении и причинении эмоциональных страданий. По ее словам, актер угрожал устроить автомобильную аварию, если она не признается ему в любви, пытался ее задушить и намеренно заразил венерическим заболеванием. Против ЛаБафа также выступила стилистка Кэролин Фо — она обвинила звезду «Трансформеров» в рукоприкладстве.

Недавно в Variety вышел материал о скандале вокруг ЛаБафа и о его текущей карьере. Мы выбрали из текста самое главное.

В сентябре ЛаБаф оставил триллер «Не волнуйся, солнышко». Как пишет Variety, его уволила режиссер Оливия Уайлд, которая сочла поведение актера непристойным. Такое же мнение о ЛаБафе было у всей съемочной группы. В итоге его заменил Гарри Стайлс.

Брайан Фридман, адвокат Барнетт и Фо, рассказал, что его клиентки пытались урегулировать спор без огласки в СМИ. Они хотели, чтобы ЛаБаф пожертвовал деньги организациям по борьбе с домашним насилием и прошел психологическое лечение. Со слов Фридмана, ЛаБаф отказался выполнять второе условие.

Заявление Фридмана отрицает адвокат ЛаБафа Шон Холли. Он уверяет, что его клиент сразу признал часть обвинений и согласился на стационарное лечение. Юристы ЛаБафа и FKA Twigs планировали обсудить это лично, однако адвокаты певицы отменили встречу. По словам Фридмана, позиция ЛаБафа не изменилась: «Шайа нужна помощь, и он это знает. Сейчас мы ищем качественное, интенсивное и долгосрочное лечение».

Против ЛаБафа также выступила певица Кэти Роуз. Она рассказала, что актер «грубо щупал» ее на вечеринке, когда ей было 14 лет.

После иска Барнетт Netflix убрал имя ЛаБафа из раздела For Your Consideration, созданного для продвижения фильмов в наградном сезоне. Ранее он был указан как кандидат на звание лучшего актера второго плана в драме «Фрагменты женщины». Впрочем, источники утверждают, что Netflix не собирался строить оскаровскую кампанию вокруг ЛаБафа. Актер всегда уклонялся от рекламы своих проектов: он избегал общения с прессой, а на премьеру «Нимфоманки» вообще явился с мешком на голове.

ЛаБаф давно известен скандальным поведением. В январе 2017-го его обвинили в нападении во время акции против Дональда Трампа, а через полгода актера арестовали за хулиганство, после того как он оскорбил полицейского, назвав его черным. Ранее ЛаБаф рассказал, что Дэвид Эйр предложил ему сыграть в «Отряде самоубийц», но в Warner Bros. сочли его «сумасшедшим» и отказались от этой идеи. По слухам, его также хотели позвать в фильм Marvel, но переговоры так и не состоялись.

По словам Бернетт, чтобы вжиться в роль Крипера из боевика «Выбивая долги», ЛаБаф отстреливал на улицах бездомных собак.

В последние годы ЛаБаф успешно снимался в независимых лентах вроде «Арахисового сокола», «Американской милашки» и «Милого мальчика». Несмотря на скандальные выходки, в Голливуде к нему относились с сочувствием, учитывая трудное детство и то, что актер боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. В индустрии полагают, что после обвинений в насилии ЛаБафа перестанут звать даже в инди-фильмы. Сейчас в его съемочном графике нет новых проектов. Кроме того, в 2021-м он должен получить звезду на «Аллее славы» в Голливуде, но дата закладки еще не утверждена.

Психотерапевт Дженнифер Массельман, которая помогает людям с наркозависимостью, считает, что ЛаБаф сможет изменить свое поведение, если добровольно пройдет необходимое лечение. С учетом результатов в киноиндустрии будут решать, стоит ли с ним работать дальше.