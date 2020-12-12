Шайа ЛаБафа уволили из триллера Оливии Уайлд за непристойное поведение. СМИ прочат ему конец карьеры

В декабре певица FKA Twigs (ее настоящее имя — Талия Дебретт Барнетт) подала иск к Шайа ЛаБафу. Она обвинила бывшего возлюбленного в сексуальном насилии, нападении и причинении эмоциональных страданий. По ее словам, актер угрожал устроить автомобильную аварию, если она не признается ему в любви, пытался ее задушить и намеренно заразил венерическим заболеванием. Против ЛаБафа также выступила стилистка Кэролин Фо — она обвинила звезду «Трансформеров» в рукоприкладстве.
Недавно в Variety вышел материал о скандале вокруг ЛаБафа и о его текущей карьере. Мы выбрали из текста самое главное.
- В сентябре ЛаБаф оставил триллер «Не волнуйся, солнышко». Как пишет Variety, его уволила режиссер Оливия Уайлд, которая сочла поведение актера непристойным. Такое же мнение о ЛаБафе было у всей съемочной группы. В итоге его заменил Гарри Стайлс.
- Брайан Фридман, адвокат Барнетт и Фо, рассказал, что его клиентки пытались урегулировать спор без огласки в СМИ. Они хотели, чтобы ЛаБаф пожертвовал деньги организациям по борьбе с домашним насилием и прошел психологическое лечение. Со слов Фридмана, ЛаБаф отказался выполнять второе условие.
- Заявление Фридмана отрицает адвокат ЛаБафа Шон Холли. Он уверяет, что его клиент сразу признал часть обвинений и согласился на стационарное лечение. Юристы ЛаБафа и FKA Twigs планировали обсудить это лично, однако адвокаты певицы отменили встречу. По словам Фридмана, позиция ЛаБафа не изменилась: «Шайа нужна помощь, и он это знает. Сейчас мы ищем качественное, интенсивное и долгосрочное лечение».
- Против ЛаБафа также выступила певица Кэти Роуз. Она рассказала, что актер «грубо щупал» ее на вечеринке, когда ей было 14 лет.
- После иска Барнетт Netflix убрал имя ЛаБафа из раздела For Your Consideration, созданного для продвижения фильмов в наградном сезоне. Ранее он был указан как кандидат на звание лучшего актера второго плана в драме «Фрагменты женщины». Впрочем, источники утверждают, что Netflix не собирался строить оскаровскую кампанию вокруг ЛаБафа. Актер всегда уклонялся от рекламы своих проектов: он избегал общения с прессой, а на премьеру «Нимфоманки» вообще явился с мешком на голове.
- ЛаБаф давно известен скандальным поведением. В январе 2017-го его обвинили в нападении во время акции против Дональда Трампа, а через полгода актера арестовали за хулиганство, после того как он оскорбил полицейского, назвав его черным. Ранее ЛаБаф рассказал, что Дэвид Эйр предложил ему сыграть в «Отряде самоубийц», но в Warner Bros. сочли его «сумасшедшим» и отказались от этой идеи. По слухам, его также хотели позвать в фильм Marvel, но переговоры так и не состоялись.
- По словам Бернетт, чтобы вжиться в роль Крипера из боевика «Выбивая долги», ЛаБаф отстреливал на улицах бездомных собак.
- В последние годы ЛаБаф успешно снимался в независимых лентах вроде «Арахисового сокола», «Американской милашки» и «Милого мальчика». Несмотря на скандальные выходки, в Голливуде к нему относились с сочувствием, учитывая трудное детство и то, что актер боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. В индустрии полагают, что после обвинений в насилии ЛаБафа перестанут звать даже в инди-фильмы. Сейчас в его съемочном графике нет новых проектов. Кроме того, в 2021-м он должен получить звезду на «Аллее славы» в Голливуде, но дата закладки еще не утверждена.
- Психотерапевт Дженнифер Массельман, которая помогает людям с наркозависимостью, считает, что ЛаБаф сможет изменить свое поведение, если добровольно пройдет необходимое лечение. С учетом результатов в киноиндустрии будут решать, стоит ли с ним работать дальше.
Источник: Variety
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