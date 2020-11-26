«Золотой глобус» раскритиковали за включение «Минари» в категорию «Лучший фильм на иностранном языке»

«Золотой глобус» подвергли критике после объявления, что драма «Минари» сможет побороться за премию только в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». По правилам награды для включения в главные категории минимум 50% диалогов в картине должно быть на английском языке. В «Минари», рассказывающем о жизни иммигрантов в США 1980-х, большая часть диалогов на корейском.

В сети решение Голливудской ассоциации иностранной прессы, присуждающей премию, раскритиковали. Многие отметили, что «Минари» — американский фильм об иммигрантах, снятый американским постановщиком, и действие ленты разворачивается в Америке. Режиссер Лулу Ванг призвала отказаться от устаревшего правила, а Фил Лорд предложил бойкотировать награду.

«В этом году я не видела более американского фильма, чем „Минари“. Это история о семье иммигрантов в Америке, которая преследует американскую мечту. Нам действительно нужно изменить эти устаревшие правила, которые характеризуют американцев как людей англоязычных».

«Это киноэквивалент, когда тебе говорят „Возвращайся в свою страну“, когда на самом деле твоя страна — Америка».

«Для протокола: „Минари“ — это американский фильм, написанный и снятый американским режиссером, действие которого происходит в Америке, с американским актером в главной роли, спродюсированный американской производственной компанией».

«Проверяет соотношение английского, немецкого, французского и итальянского в „Бесславных ублюдках“: примерно 30:70. „Минари“ — американский фильм».

«Ассоциация иностранной прессы должна изменить свое решение относительно „Минари“. Кинематографисты будут бойкотировать премию. Это будет в каждой речи. В каждом интервью. Это глупое решение».

«Я американка в первом поколении, родившаяся и выросшая в Нью-Йорке, и я увидела себя в „Минари“, фильме о корейско-американской семье, ищущей переменчивую и многогранную американскую мечту в сельском Арканзасе. Такое редко бывает в фильмах».

«Это великолепный фильм американца о корейскоязычных американцах в Америке, который был бы сильным претендентом на награды в ЛЮБОЙ категории. Мысль о том, что американскими считаются только фильмы на английском языке, — полная чушь».

«„Минари“ — американский фильм о новых американцах. Все в Америке, за исключением коренных жителей, прибыли откуда-то еще по собственному желанию или силой. Английский язык не является коренным языком. Хватит этой чепухи о том, что американцы азиатского происхождения постоянно иностранцы. Задолбало».

«Печальное и неутешительное напоминание о том, что фильм об американской мечте, действие которого происходит в Америке, с американцем в главной роли, с режиссером-американцем и спродюсированный американской компанией, является чем-то иностранным».

«В прошлом году „Паразиты“ получили премию „Оскар“ как ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ. Так что я не понимаю вашу логику, „Золотой глобус“».

Сюжет картины вращается вокруг семилетнего Дэвида, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда его отец Джейкоб принимает решение перевести всю семью из родной Кореи в Арканзас, США. Мать Дэвида в ужасе от перемен, пока сам мальчик с сестрой мается от безделья. Джейкоб не обращает внимания на семейные проблемы и пытается создать плодородную ферму, не жалея денег и сил.

Подробнее о картине КиноПоиск рассказывал здесь.