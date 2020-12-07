КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

В сети поиздевались над неправильным постером «Черри»: «Не терпится посмотреть „Черк“»

Обсудить0

23 декабря Variety опубликовал неверный постер драмы «Черри», на котором название ленты было совершенно нечитабельным. Издание вскоре выпустило корректную версию плаката, назвав ошибку «цифровой опечаткой», но было уже слишком поздно. Неправильный постер быстро распространился по сети, где над ним стали издеваться из-за неразборчивого названия.

«Это ужасно плохой плакат, Господи».

«Почему заголовок расположен не по центру? Почему название читается как „Черркк“? Что происходит?»

«О чем ты вообще?! Не терпится посмотреть... „Черк“?»

«Я заполнил пробелы, но все еще не уверен, почему нет „Y“».

«Честно, как называется этот фильм?»

«Понимаешь, что все плохо, когда знаешь, как называется фильм, но все равно не понимаешь, как это может быть написано на логотипе».

«Просто подумала о том, как несколько человек должны были дать согласие на публикацию, и, очевидно, все они сказали: „Ага, выглядит хорошо, определенно это название фильма“».

«Не могу перестать смеяться, что в комментариях никто не может даже понять название фильма».

«Сделать так, чтобы потенциальные зрители не могут даже понять, как называется фильм, — это своего рода первоклассный маркетинг».

«Кто-то отправил версию final_FINAL.psd вместо final_FINAL2.psd».

«Variety приносит свои извинения за опечатку в цифровой рекламе фильма „Черри“. Это не соответствует нашим стандартам. Вот исправленная версия плаката».

Главный герой фильма — Нико (Том Холланд), отставной армейский медик, вернувшийся из Ирака с недиагностированным ПТСР. Врачи выписали ему обезболивающий препарат оксикодон, после которого он подсел на наркотики и вскоре начал грабить банки. Уокера арестовали в 2011 году и приговорили к девяти годам заключения. В тюрьме Нико написал автобиографию.

«Черри» выйдет на Apple TV+ в 2021 году.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Что смотрели шоураннеры в 2020 году? Автор «Игры престолов» назвал «Великую», а создатель «Ты» — «Корону»

Что смотрели шоураннеры в 2020 году? Автор «Игры престолов» назвал «Великую», а создатель «Ты» — «Корону»

Вчера5
Хью Джекман одержал победу в противостоянии с Райаном Рейнольдсом

Хью Джекман одержал победу в противостоянии с Райаном Рейнольдсом

22 декабря8
«Симпсонов» перерисовали в стиле советских аниматоров. Получился мэшап с Колобками и Врунгелем

«Симпсонов» перерисовали в стиле советских аниматоров. Получился мэшап с Колобками и Врунгелем

18 декабря5
Появились новые мемы по мотивам «Хода королевы». Бет играет в «Монополию» и шахматы из «Гарри Поттера»

Появились новые мемы по мотивам «Хода королевы». Бет играет в «Монополию» и шахматы из «Гарри Поттера»

7 декабря7

Главное сегодня

Выбор редакции

Итоги 2020 года: Открытия и закрытия, скандалы и сражения, победители и проигравшие

Сегодня3
Итоги 2020 года: Открытия и закрытия, скандалы и сражения, победители и проигравшие
Что смотреть в кино: «Огонь», «Семейка Крудс: Новоселье» и «Рождество кота Боба»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Огонь», «Семейка Крудс: Новоселье» и «Рождество кота Боба»

Сегодня5
«Золотой глобус» раскритиковали за включение «Минари» в категорию «Лучший фильм на иностранном языке»

«Золотой глобус» раскритиковали за включение «Минари» в категорию «Лучший фильм на иностранном языке»

Сегодня, 12:016
«Настя, соберись!»: Сериал о том, что происходит в голове у одной рассерженной девушки
КиноПоиск HD

«Настя, соберись!»: Сериал о том, что происходит в голове у одной рассерженной девушки

Вчера10
В сети поиздевались над неправильным постером «Черри»: «Не терпится посмотреть „Черк“»

В сети поиздевались над неправильным постером «Черри»: «Не терпится посмотреть „Черк“»

Сегодня, 11:094
«Мажор. Фильм», продолжение сериала с Павлом Прилучным, выйдет на КиноПоиск HD 2 января
КиноПоиск HD

«Мажор. Фильм», продолжение сериала с Павлом Прилучным, выйдет на КиноПоиск HD 2 января

Сегодня, 11:034
HBO Max может выпустить продолжение «Секса в большом городе»

HBO Max может выпустить продолжение «Секса в большом городе»

Сегодня, 08:567
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт