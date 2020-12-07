В сети поиздевались над неправильным постером «Черри»: «Не терпится посмотреть „Черк“»

23 декабря Variety опубликовал неверный постер драмы «Черри», на котором название ленты было совершенно нечитабельным. Издание вскоре выпустило корректную версию плаката, назвав ошибку «цифровой опечаткой», но было уже слишком поздно. Неправильный постер быстро распространился по сети, где над ним стали издеваться из-за неразборчивого названия.

«Это ужасно плохой плакат, Господи».

«Почему заголовок расположен не по центру? Почему название читается как „Черркк“? Что происходит?»

«О чем ты вообще?! Не терпится посмотреть... „Черк“?»

«Я заполнил пробелы, но все еще не уверен, почему нет „Y“».

«Честно, как называется этот фильм?»

«Понимаешь, что все плохо, когда знаешь, как называется фильм, но все равно не понимаешь, как это может быть написано на логотипе».

«Просто подумала о том, как несколько человек должны были дать согласие на публикацию, и, очевидно, все они сказали: „Ага, выглядит хорошо, определенно это название фильма“».

«Не могу перестать смеяться, что в комментариях никто не может даже понять название фильма».

«Сделать так, чтобы потенциальные зрители не могут даже понять, как называется фильм, — это своего рода первоклассный маркетинг».

«Кто-то отправил версию final_FINAL.psd вместо final_FINAL2.psd».

«Variety приносит свои извинения за опечатку в цифровой рекламе фильма „Черри“. Это не соответствует нашим стандартам. Вот исправленная версия плаката».

Главный герой фильма — Нико (Том Холланд), отставной армейский медик, вернувшийся из Ирака с недиагностированным ПТСР. Врачи выписали ему обезболивающий препарат оксикодон, после которого он подсел на наркотики и вскоре начал грабить банки. Уокера арестовали в 2011 году и приговорили к девяти годам заключения. В тюрьме Нико написал автобиографию.

«Черри» выйдет на Apple TV+ в 2021 году.