«Мажор. Фильм», продолжение сериала с Павлом Прилучным, выйдет на КиноПоиск HD 2 января

2 января КиноПоиск HD эксклюзивно выпустит экшен-продолжение популярного сериала с Павлом Прилучным — «Мажор. Фильм».

По словам Максима Полинского и Николая Булыгина, режиссеров и креативных продюсеров ленты, «Мажор. Фильм» — одновременно продолжение сериала и отдельная самостоятельная история.

«Этот полный метр отличается зрелищностью, экшеном и масштабом большого кино, являясь при этом историей самого Игоря Соколовского, который чудом выжил и ввязывается в очередное приключение ради спасения своих друзей», — добавили постановщики.

По сюжету фильма после событий третьего сезона Соколовский сбегает из тюрьмы и начинает новую жизнь. Он вливается в светскую тусовку, где все сидят на новом синтетическом наркотике. Друзья, враги и ФСБ идут по следу Мажора, пытаясь понять, какую игру он затеял и на чьей он стороне, пока Игорь сам пытается понять, кто же он на самом деле.

«Лучшего подарка, чем выход „Мажор. Фильм“ в эти новогодние праздники, мы придумать просто не могли, — заявил Прилучный. — Так что теперь официально: пуля прошла на вылет, а что было дальше, смотрите уже с 2 января. Спойлер: а дальше очень много экшена».

«Мажор» — продюсерский проект Ивана Самохвалова, Александра Цекало и кинокомпании «Среда» и один из самых популярных сериалов последних лет.

«Мы счастливы, что, несмотря на ограничения, зрители во всем мире смогут увидеть „Мажор. Фильм“ — наш первый новогодний онлайн-блокбастер!» — заметил Самохвалов.

В «Мажор. Фильм» вернутся знакомые герои в исполнении Прилучного, Игоря Жижикина, Дмитрия Шевченко, Александра Обласова, Павла Чинарева и Владимира Селезнева. Вместе с ними на экране появятся и новые персонажи, которых сыграют Евгений Стычкин, Агния Дитковските и Даниил Воробьев.

«Мажор. Фильм» будет доступен эксклюзивно на КиноПоиск HD по подписке Яндекс Плюс с 2 января 2021 года.