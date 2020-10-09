КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс
КиноПоиск HD

«Мажор. Фильм», продолжение сериала с Павлом Прилучным, выйдет на КиноПоиск HD 2 января

Обсудить0

2 января КиноПоиск HD эксклюзивно выпустит экшен-продолжение популярного сериала с Павлом Прилучным — «Мажор. Фильм».

По словам Максима Полинского и Николая Булыгина, режиссеров и креативных продюсеров ленты, «Мажор. Фильм» — одновременно продолжение сериала и отдельная самостоятельная история.

«Этот полный метр отличается зрелищностью, экшеном и масштабом большого кино, являясь при этом историей самого Игоря Соколовского, который чудом выжил и ввязывается в очередное приключение ради спасения своих друзей», — добавили постановщики.

По сюжету фильма после событий третьего сезона Соколовский сбегает из тюрьмы и начинает новую жизнь. Он вливается в светскую тусовку, где все сидят на новом синтетическом наркотике. Друзья, враги и ФСБ идут по следу Мажора, пытаясь понять, какую игру он затеял и на чьей он стороне, пока Игорь сам пытается понять, кто же он на самом деле.

«Лучшего подарка, чем выход „Мажор. Фильм“ в эти новогодние праздники, мы придумать просто не могли, — заявил Прилучный. — Так что теперь официально: пуля прошла на вылет, а что было дальше, смотрите уже с 2 января. Спойлер: а дальше очень много экшена».

«Мажор» — продюсерский проект Ивана Самохвалова, Александра Цекало и кинокомпании «Среда» и один из самых популярных сериалов последних лет.

«Мы счастливы, что, несмотря на ограничения, зрители во всем мире смогут увидеть „Мажор. Фильм“ — наш первый новогодний онлайн-блокбастер!» — заметил Самохвалов.

В «Мажор. Фильм» вернутся знакомые герои в исполнении Прилучного, Игоря Жижикина, Дмитрия Шевченко, Александра Обласова, Павла Чинарева и Владимира Селезнева. Вместе с ними на экране появятся и новые персонажи, которых сыграют Евгений Стычкин, Агния Дитковските и Даниил Воробьев.

«Мажор. Фильм» будет доступен эксклюзивно на КиноПоиск HD по подписке Яндекс Плюс с 2 января 2021 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Россияне не смогли выбрать лучший фильм года. Первое место разделили «Холоп» и «Т-34»

Россияне не смогли выбрать лучший фильм года. Первое место разделили «Холоп» и «Т-34»

Вчера28
«Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой выйдет на КиноПоиск HD 25 декабря
КиноПоиск HD

«Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой выйдет на КиноПоиск HD 25 декабря

11 декабря0
Эксклюзивно на КиноПоиск HD: Гид по российским премьерам
КиноПоиск HD

Эксклюзивно на КиноПоиск HD: Гид по российским премьерам

9 октября8
Rolling Stone и IndieWire включили «Дылду» Кантемира Балагова в списки лучших фильмов 2020 года

Rolling Stone и IndieWire включили «Дылду» Кантемира Балагова в списки лучших фильмов 2020 года

16 декабря9

Главное сегодня

Выбор редакции

Итоги 2020 года: Открытия и закрытия, скандалы и сражения, победители и проигравшие

Сегодня3
Итоги 2020 года: Открытия и закрытия, скандалы и сражения, победители и проигравшие
Что смотреть в кино: «Огонь», «Семейка Крудс: Новоселье» и «Рождество кота Боба»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Огонь», «Семейка Крудс: Новоселье» и «Рождество кота Боба»

Сегодня5
«Золотой глобус» раскритиковали за включение «Минари» в категорию «Лучший фильм на иностранном языке»

«Золотой глобус» раскритиковали за включение «Минари» в категорию «Лучший фильм на иностранном языке»

Сегодня, 12:016
«Настя, соберись!»: Сериал о том, что происходит в голове у одной рассерженной девушки
КиноПоиск HD

«Настя, соберись!»: Сериал о том, что происходит в голове у одной рассерженной девушки

Вчера10
В сети поиздевались над неправильным постером «Черри»: «Не терпится посмотреть „Черк“»

В сети поиздевались над неправильным постером «Черри»: «Не терпится посмотреть „Черк“»

Сегодня, 11:094
«Мажор. Фильм», продолжение сериала с Павлом Прилучным, выйдет на КиноПоиск HD 2 января
КиноПоиск HD

«Мажор. Фильм», продолжение сериала с Павлом Прилучным, выйдет на КиноПоиск HD 2 января

Сегодня, 11:034
HBO Max может выпустить продолжение «Секса в большом городе»

HBO Max может выпустить продолжение «Секса в большом городе»

Сегодня, 08:567
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт