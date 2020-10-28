Россияне не смогли выбрать лучший фильм года. Первое место разделили «Холоп» и «Т-34»

ВЦИОМ провел исследование и выяснил, какие события, люди и проекты запомнились россиянам в 2020-м. 71% опрошенных затруднились назвать лучший фильм года, но 3% вспомнили о картинах «Холоп» и «Т-34», прокат которого прошел в 2019-м. Ленту «Джентльмены» Гая Ричи назвали 2%. Столько же упомянули «Движение вверх», вышедшее в конце 2017-го.

Схожий результат показал опрос по лучшим сериалам: 61% респондентов не смогли назвать ни одного проекта. Сериал «Пес» вспомнили 6% опрошенных, а по 3% набрали «Тайны следствия», «След» и «Грозный». 2% назвали сериал «Морские дьяволы».

Актером года респонденты выбрали Константина Хабенского — его назвали 5% опрошенных. На втором месте оказался Александр Петров (4%), а замыкает тройку лидеров Сергей Безруков (3%).

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» прошел в ноябре−декабре 2020 года, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. В общей сложности с помощью телефонного интервью было опрошено 1600 респондентов.

Источник: ВЦИОМ