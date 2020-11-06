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Джаред Лето, по слухам, обсуждал с Марго Робби роль в спин-оффе «Пиратов Карибского моря»

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Джаред Лето может присоединиться к франшизе «Пираты Карибского моря». Согласно инсайдеру DanielRPK, актер хочет вновь поработать с Марго Робби и обсуждал с ней участие в спин-оффе «Пиратов», в котором актриса исполнит главную роль. Лето и Робби ранее вместе снимались в «Отряде самоубийц» Дэвида Эйра.

Данная информация — лишь слух, не подтвержденный ни одним крупным изданием или представителями актера.

Детали сюжета спин-оффа не раскрываются. Известно, что в картине появятся новые герои, которые не пересекаются с персонажами предыдущих частей. Кроме того, проект не имеет отношения к ремейку «Пиратов», над которым работает создатель сериала «Чернобыль» Крэйг Мэйзин.

Сценарий новой части напишет Кристина Ходсон («Хищные птицы»). Бессменный куратор франшизы Джерри Брукхаймер спродюсирует фильм.

Источник: WeGotThisCovered

Фото: Getty Images

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