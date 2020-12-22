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«Аким, у тебя есть сын»: Первый трейлер сиквела «Поездки в Америку»

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Действие сиквела «Поездки в Америку» развернется спустя 30 лет после событий первой части. Аким готовится стать королем Замунды и внезапно узнает, что у него есть сын в США. В надежде найти его главный герой вместе со своим другом Сэмми отправляется в Нью-Йорк.

К своим ролям в картине вернулись Эдди МёрфиАрсенио ХоллДжеймс Эрл ДжонсШэри Хидли, Джон Эймос и Луи Андерсон. К ним присоединились Уэсли СнайпсЛесли Джонс, Трэйси Морган и другие.

Сиквел поставил Крэйг Брюэр, работавший с Мёрфи над байопиком «Меня зовут Долемайт».

«Поездка в Америку 2» выйдет 5 марта на Amazon.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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