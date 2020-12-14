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Дензел Вашингтон и Рами Малек ловят Джареда Лето в трейлере фильма «Мелочи»

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В сети появился первый трейлер остросюжетной картины «Мелочи». Главные роли в фильме исполнили Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лето. Джон Ли Хэнкок, режиссер «Разбойников с большой дороги» и «Основателя», поставил триллер.

Дик (Вашингтон) — изможденный жизнью помощник шерифа округа Керн, который вынужден объединиться с лос-анджелесским детективом Бакстером (Малек) для поимки местного серийного убийцы. У Дика талант находить важные для дела мелочи, но его привычка игнорировать правила ставит Бакстера перед сложным выбором.

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