Что происходит в прокате: Китайцам не нравится «Чудо-женщина», зато россияне полюбили «Серебряные коньки»

«Охотник на монстров» лидирует в Америке

За неделю до Рождества крупнейшим хитом североамериканского проката стал «Охотник на монстров» Пола У. С. Андерсона с Миллой Йовович. Но слово «хит» в нынешних обстоятельствах кажется слишком громким. За три дня уик-энда экранизация видеоигры «Monster Hunter» заработала в США и Канаде всего 2,2 млн долларов, хотя ей предсказывали больше 4 миллионов. Отчасти этот недобор, вероятно, связан с невысокими оценками критиков (48% на Rotten Tomatoes) и сдержанными отзывами тех, кто уже посмотрел «Охотника на монстров» (69% пользовательского рейтинга на том же сайте). Но дело еще и в том, что на прошлой неделе в Америке закрывались кинотеатры. Сейчас там работает менее половины кинозалов.

«Охотник на монстров» потеснил с первой строчки ленту «Семейка Крудс: Новоселье». Мультфильм три недели подряд держал лидерство (но в предыдущий уик-энд в США вообще не было ни одного нового релиза). Экшен же с Миллой Йовович вряд ли задержится в лидерах. 25 декабря в Америке выйдет в прокат «Чудо-женщина: 1984». Это будет крупнейший релиз после выхода «Довода», и к нему приковано внимание всей индустрии. Картина в тот же рождественский день выйдет на стриминге HBO Max, и всем интересно узнать, как это отразится на сборах.

В мировом прокате «Чудо-женщина: 1984» недобирает

Между тем в 32 странах мира сиквел «Чудо-женщины» уже вышел и в первые выходные проката получил всего 38,5 млн долларов на 30 000 экранов. Это невысокий результат для нового тентпола Warner Bros., которому даже в условиях эпидемии предсказывали старт с 60 миллионов.

Основной фактор неудачи — прокат в Китае. У кинотеатров в КНР последние выходные вообще были не слишком прибыльные, а местную публику «Чудо-женщина» не очень впечатлила: в рецензиях и отзывах зрителей звучат жалобы на излишний хронометраж и недостаток экшена. В стране, где прокат функционирует почти в полную силу, фильм Пэтти Дженкинс собрал только 18,8 млн долларов.

Китай, где местные блокбастеры вроде «Восьми сотен» в этом году собирали огромные деньги, уже не в первый раз в 2020-м разочаровывает голливудские студии. Летом не оправдались надежды Disney на китайский прокат «Мулан», а перед «Чудо-женщиной» провалился «Охотник на монстров», которого выпустили в декабре именно с расчетом на китайский рынок. Впрочем, в случае этого фильма проблема была не в отзывах, а в скандале по поводу одной из реплик фильма, показавшейся китайцам оскорбительной.

Большая часть нового контента Disney выйдет на стриминге

Студия Disney в рамках Дня инвесторов раскрыла свои планы на несколько лет вперед. Около 80% фильмов и сериалов студии предназначены для стриминг-платформы Disney+. Впрочем, это не означает, что компания корректирует свои планы в пользу стриминга. Мультфильм «Райя и последний дракон» выйдет в марте по такой же модели, как «Мулан» (одновременно в прокате и на Disney+ за дополнительные 30 долларов к подписке). Отменять премьеры в кино в пользу стриминга компания тоже не собирается: ее фильмы будут выходить в кинотеатрах, хотя даты проката изменятся.

Новые переносы: «Смерть на Ниле», «Тор 4», «Черная Пантера 2»

График релизов Disney и других студий продолжает съезжать. «Смерть на Ниле» Кеннета Браны, которую мы должны были увидеть в декабре, переехала на сентябрь, «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом — на май. Фильмы студии, которые находятся в производстве и планируются к выходу в 2022-м, тоже поменяли даты: «Черная Пантера 2» выйдет 8 июля вместо 6 мая, а на эту дату с 11 февраля переехал «Тор: Любовь и гром». «Капитан Марвел 2» теперь запланирована на ноябрь вместо июля.

Расписание на ближайшие месяцы тоже перестраивается: в Голливуде надеются на то, что вакцина от нового коронавируса (в США уже начались прививки) облегчит жизнь индустрии к весне. Lionsgate перенесла фантастический боевик «Поступь хаоса» с 22 января на 5 марта, а Searchlight выпустит 19 февраля «Землю кочевников», победителя Венеции и ключевого претендента на «Оскары».

В России снова лидируют «Серебряные коньки»

Рождественская мелодрама во второй уик-энд собрала 71,9 млн рублей, ее общая касса сейчас составляет 195 миллионов. За ней идет «Обратная связь» — сиквел прошлогоднего хита «Громкая связь» выступает слабее предшественника (сейчас на счету фильма 68,7 млн рублей, первая часть заработала в дебютный уик-энд 220 миллионов).

Минувшие выходные стали лучшими для российского проката за пять недель, но жесткие эпидемиологические ограничения, введенные во многих регионах, не позволяют рынку выйти на обычные для праздников обороты. Поэтому «Серебряным конькам», даже несмотря на хороший сарафан (фильм потерял всего 23% кассы по сравнению с прошлой неделей), не удается выйти на окупаемость: при бюджете в 500 млн рублей картине требовалось бы собрать полтора миллиарда, а это сейчас выглядит невозможным.