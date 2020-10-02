Хью Джекман одержал победу в противостоянии с Райаном Рейнольдсом

Хью Джекман объявлен победителем в двухмесячной вражде с Райаном Рейнольдсом, организованной для благотворительности сетью Sam’s Club. Актеры представляли разные благотворительные фонды, а победителя выбрали посетители Sam’s Club. О своей победе Джекман сообщил в Twitter.

«Прошу занести в протокол. Я выиграл. Он проиграл».

В видео глава Sam’s Club поздравляет Джекмана с победой и шутит, что не специально выбрала австралийца. Актер всячески изображает удивление, после чего предлагает лично сообщить Рейнольдсу о поражении. «Ты проиграл штуку с Sam’s Club. Я победил. Все тебя терпеть не могут», — заявил Джекман ошарашенному Рейнольдсу и прервал разговор.

Рейнольдс также поделился видео, подписав: «Я в буквальном смысле юридически обязан опубликовать это».

В состязании Джекман представлял Laughing Man Coffee, которая способствует справедливым условиям труда для фермеров, выращивающих кофе, а Рейнольдс поддерживал фонд Sick Kids Foundation, помогающий госпитализированным детям и их семьям.

Разные шутки Джекмана и Рейнольдса: