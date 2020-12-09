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«Новый год! Праздник! Сказка!»: Тизер праздничного эпизода «Смешариков» на КиноПоиск HD

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24 декабря на КиноПоиск HD выйдет «Старинный новогодний обычай» — праздничный спецэпизод мультсериала «Смешарики. Новый сезон». Центральными персонажами выпуска станут Муня и Муля, символы 2021 года. Они впервые появились в Ромашковой долине в 2009 году, когда переместились в настоящее время из 1808-го.

«Говорят, под Новый год все всегда произойдет, — говорит продюсер анимационного проекта «Смешарики» Андрей Козырев. — В новогодней серии „Смешариков“ машина времени разошлась по полной — одних забросила в прошлое, других, наоборот, доставила в будущее. Придется разобраться, какая традиция древняя, а какая — новая».

Премьера остальных эпизодов пятого сезона «Смешарики. Новый сезон» состоится в первом и втором кварталах 2021 года. В будущем зрителей ожидает шестой сезон, полный сюрпризов и новых форматов.

Все серии нового и предыдущих сезонов «Смешариков» прямо сейчас доступны на КиноПоиск HD.

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