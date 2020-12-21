КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Сиквел «Первому игроку приготовиться» находится на ранней стадии разработки

Обсудить0

Студия Warner работает над адаптацией романа «Второму игроку приготовиться» — продолжения «Первому игроку приготовиться». Об этом в интервью Inverse рассказал Эрнест Клайнт, автор романа.

«Сейчас он находится на ранней стадии, особенно потому, что Голливуд в несколько подвешенном состоянии, — говорит Клайн. — Но по опыту создания первого фильма я могу сказать, что всем было очень весело. Мы обсуждали возможность появления „Второму игроку приготовиться“, когда снимали „Первому игроку приготовиться“. В Голливуде всякое бывает».

Роман «Первому игроку приготовиться» увидел свет в 2011 году и быстро пришелся по вкусу критикам и читателям благодаря смеси фантастики и ностальгии по поп-культуре 1980-х. В 2018-м вышла экранизация, которую поставил Стивен Спилберг.

Действие романа разворачивается в 2045 году, когда большая часть человечества проводит время в бесплатной и вседоступной виртуальной реальности ОАЗИС, которая предлагает пользователям безграничные возможности.

В сиквеле герои узнают о новой технологии ONI, которая усиливает опыт пребывания в ОАЗИСе, но может привести к повреждению головного мозга. Разбираясь с ONI, они понимают, что создатель виртуальной реальности был далеко не таким приятным человеком, как принято считать.

Источник: Inverse

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Александр Кузнецов получил роль в третьих «Фантастических тварях»

Александр Кузнецов получил роль в третьих «Фантастических тварях»

20 декабря25
Как снимали «Империя наносит ответный удар»? Посмотрите в этом архивном видео

Как снимали «Империя наносит ответный удар»? Посмотрите в этом архивном видео

17 декабря5
Бен Аффлек снимется в фильме «Тайная жизнь Гудини». Но не в главной роли

Бен Аффлек снимется в фильме «Тайная жизнь Гудини». Но не в главной роли

15 декабря2
«Лига справедливости Зака Снайдера» может выйти с рейтингом R. Из-за ругающегося Бэтмена

«Лига справедливости Зака Снайдера» может выйти с рейтингом R. Из-за ругающегося Бэтмена

15 декабря18

Главное сегодня

Крупным планом

ПодкастЛучшие фильмы и другие итоги 2020 года

Вчера14
Лучшие фильмы и другие итоги 2020 года
Кем бы вы были в рождественской комедии? Давайте проверим!

ТестКем бы вы были в рождественской комедии? Давайте проверим!

Вчера21
Критики назвали «Перевал Дятлова» и «Чик» лучшими российскими сериалами года

Критики назвали «Перевал Дятлова» и «Чик» лучшими российскими сериалами года

Вчера5
Netflix убрал имя Шайа ЛаБафа из оскаровской кампании «Фрагментов женщины» после обвинений в насилии

Netflix убрал имя Шайа ЛаБафа из оскаровской кампании «Фрагментов женщины» после обвинений в насилии

Вчера18
В чем сила, джедай: Каким получился второй сезон «Мандалорца»

В чем сила, джедай: Каким получился второй сезон «Мандалорца»

19 декабря39
«Новый год! Праздник! Сказка!»: Тизер праздничного эпизода «Смешариков» на КиноПоиск HD
КиноПоиск HD

«Новый год! Праздник! Сказка!»: Тизер праздничного эпизода «Смешариков» на КиноПоиск HD

Вчера0
Критики Нью-Йорка назвали «Первую корову» лучшим фильмом года. В Лос-Анджелесе выбрали «Голос перемен»

Критики Нью-Йорка назвали «Первую корову» лучшим фильмом года. В Лос-Анджелесе выбрали «Голос перемен»

Вчера11
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт