Сиквел «Первому игроку приготовиться» находится на ранней стадии разработки

Студия Warner работает над адаптацией романа «Второму игроку приготовиться» — продолжения «Первому игроку приготовиться». Об этом в интервью Inverse рассказал Эрнест Клайнт, автор романа.

«Сейчас он находится на ранней стадии, особенно потому, что Голливуд в несколько подвешенном состоянии, — говорит Клайн. — Но по опыту создания первого фильма я могу сказать, что всем было очень весело. Мы обсуждали возможность появления „Второму игроку приготовиться“, когда снимали „Первому игроку приготовиться“. В Голливуде всякое бывает».

Роман «Первому игроку приготовиться» увидел свет в 2011 году и быстро пришелся по вкусу критикам и читателям благодаря смеси фантастики и ностальгии по поп-культуре 1980-х. В 2018-м вышла экранизация, которую поставил Стивен Спилберг.

Действие романа разворачивается в 2045 году, когда большая часть человечества проводит время в бесплатной и вседоступной виртуальной реальности ОАЗИС, которая предлагает пользователям безграничные возможности.

В сиквеле герои узнают о новой технологии ONI, которая усиливает опыт пребывания в ОАЗИСе, но может привести к повреждению головного мозга. Разбираясь с ONI, они понимают, что создатель виртуальной реальности был далеко не таким приятным человеком, как принято считать.

Источник: Inverse