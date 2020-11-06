Александр Кузнецов получил роль в третьих «Фантастических тварях»

Александр Кузнецов («Папа, сдохни», «Кислота», «Содержанки») присоединился к актерскому составу фильма «Фантастические твари и где они обитают 3». Об этом в интервью Ксении Собчак рассказал режиссер Александр Молочников. По словам Молочникова, Кузнецов должен был сыграть в его спектакле одну из главных ролей, но в итоге отказался от постановки ради продолжения фэнтези-франшизы.

«Саша Кузнецов уехал сниматься в фильме „Фантастические твари“ за два дня до премьеры, — рассказал Молочников. — Я бы сказал, что он повел себя как фантастическая тварь. Как бы повел себя я, еще проверим. Поэтому, чего его судить».

Источники КиноПоиска подтвердили, что Кузнецов задействован в третьих «Фантастических тварях». Представители актера, однако, пока отказываются комментировать эту информацию.

Сюжет и полное название третьей части пока не раскрываются. Известно, что действие сиквела развернется в Бразилии, в Рио-де-Жанейро.

Съемки «Фантастических тварей 3» уже стартовали. В ноябре в актерском составе картины произошли изменения. Вместо уволенного Джонни Деппа роль Геллерта Грин-де-Вальда в продолжении исполнит Мадс Миккельсен. Фильм ожидается в кинотеатрах 15 июля 2022 года.

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС