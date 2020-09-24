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КиноПоиск HD выпустит новогоднюю серию «Последнего министра». Посмотрите ее трейлер

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26 декабря на КиноПоиск HD выйдет новогодняя серия «Последнего министра». В ней Тихомиров и его команда попадут в неприятности перед наступлением 2021-го.

События серии развернутся 31 декабря 2020 года. Тихомиров готовится встретить Новый год с прилетевшей из Бостона дочерью и новой возлюбленной, но его планам мешает народное негодование. Дело в том, что накануне министр отменил новогодние каникулы, из-за чего стал самым ненавистным человеком в России. Как обычно, на помощь Тихомирову приходит его заместитель Нечаева. За несколько часов до курантов она придумывает план по спасению репутации Министерства.

В новогодней серии сыграли все основные актеры сериала: Ян Цапник, Ольга Сутулова, Сергей Епишев, Софья Лебедева, Нелли Уварова, Алексей Золотовицкий, Дарья и Екатерина Носик, Полина Федина и Федор Лавров.

Сценарист и режиссер серии — создатель проекта Роман Волобуев.

«Последний министр» — комедийный сериал о чиновнике Евгении Тихомирове, которого хотят использовать влиятельные политики, чтобы развалить вымышленное министерство перспективного планирования. Оказавшись на новом месте и не подозревая, что для него уготовили вышестоящие чины, Тихомиров с душой и страстью берется за дело. Позже окружающие с ужасом понимают, что он хочет изменить жизнь людей к лучшему.

Съемки второго сезона стартовали в октябре. Он выйдет на КиноПоиск HD в весенне-летнем сезоне 2021 года.

Первый сезон «Последнего министра» можно посмотреть эксклюзивно на КиноПоиск HD.

КиноПоиск HD в Instagram

Покажем, что происходит на съемках

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