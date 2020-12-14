Барак Обама назвал «Дылду» одним из лучших фильмов года

Бывший президент США Барак Обама назвал свои любимые фильмы и сериалы года. Он включил в список 14 картин, среди которых есть «Дылда» Кантемира Балагова, «Манк» Дэвида Финчера и документалка «Ларерь калек», которую продюсировала компания Обамы Higher Ground.
В список сериалов Обамы попали «Лучше звоните Солу», «Пацаны» и «В лучшем мире». Недавно он признался, что смотрел все три шоу, пока писал свои мемуары «Страна обетованная».
Полные списки
Фильмы:
- «Ма Рейни: Мать блюза»
- «Дылда»
- «Бакурау»
- «Земля кочевников»
- «Душа»
- «Голос перемен: Лаверс Рок»
- «Коллектив»
- «Манк»
- «Мартин Иден»
- «Кровные узы»
- «Время»
- «Штат мальчиков»
- «Села и Пики»
- «Лагерь калек»
Сериалы:
- «Лучше звоните Солу»
- «Ход королевы»
- «Я могу уничтожить тебя»
- «Пацаны»
- «Птица доброго господа»
- «Программисты»
- «Последний танец»
- «Миссис Америка»
- «В лучшем мире»
- «Город такой настоящий»
В 2019 году Обама включил в списки лучших фильмов и сериалов «Ирландца», «Хранителей», «Дрянь», «Ford против Ferrari» и «Паразитов».
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