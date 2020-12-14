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Барак Обама назвал «Дылду» одним из лучших фильмов года

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Бывший президент США Барак Обама назвал свои любимые фильмы и сериалы года. Он включил в список 14 картин, среди которых есть «Дылда» Кантемира Балагова, «Манк» Дэвида Финчера и документалка «Ларерь калек», которую продюсировала компания Обамы Higher Ground.

В список сериалов Обамы попали «Лучше звоните Солу», «Пацаны» и «В лучшем мире». Недавно он признался, что смотрел все три шоу, пока писал свои мемуары «Страна обетованная».

Полные списки

Фильмы:

Сериалы:

В 2019 году Обама включил в списки лучших фильмов и сериалов «Ирландца», «Хранителей», «Дрянь», «Ford против Ferrari» и «Паразитов».

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