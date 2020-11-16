71-й Берлинский кинофестиваль пройдет в 2021 году онлайн

Организаторы Берлинского кинофестиваля официально объявили, что основная часть 71-го киносмотра будет проведена в онлайн-формате. Фестиваль должен был пройти в феврале 2021-го, но теперь он состоится в укороченном виде с 1 по 5 марта. В эти дни пройдут онлайн-платформы для представителей индустрии: European Film Market, Berlinale Co-Production Market, Berlinale Talents и World Cinema Fund.

В июне 2021 года в Берлине пройдет летний ивент с показами фильмов-участников в кинотеатрах и на открытых площадках.

«С изменением формата фестиваля в 2021 году у нас будет шанс защитить здоровье всех гостей и поддержать перезапуск киноиндустрии, — говорится в заявлении организаторов. — Этим летним мероприятием мы хотим отметить фестиваль кино и предложить гостям Берлинале долгожданный опыт кино и культуры».

Программа 71-го Берлинского кинофестиваля будет выбрана в феврале и представлена на виртуальном Европейском кинорынке в марте.

Источник: Deadline

Фото: Getty Images