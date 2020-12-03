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Прокуратура Петербурга потребовала запретить аниме «Тетрадь смерти» и «Наруто»

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Прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в Колпинский районный суд с требованием запретить в России аниме «Тетрадь смерти», «Межвидовые рецензенты», «Эхо террора», «Эльфийская песнь» и «Наруто».

Проекты требуют запретить из-за сцен «с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями», а также из-за эпизодов, которые демонстрируют «в натуралистическом виде гибель людей».

Отмечается, что «Тетрадь смерти» — сериал «о том, как богу смерти стало скучно», а в «Эхо террора» после взрыва в Токио «двое подростков начинают терроризировать нацию, выкладывая в интернет угрожающие видео, которые предрекают городу погружение во тьму». «Наруто» попал в список за «жестокость, убийства, насилие», которые есть в каждой серии.

Кроме аниме, в список включена композиция Моргенштерна «Я съел деда» — в первую очередь из-за некорректного названия.

В общей сложности Колпинский суд зарегистрировал пять исков с 49 ссылками.

Источник: «Медиазона»

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