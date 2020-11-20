8 лучших трейлеров недели: «Разочарование», «Общага» и «Вампиры средней полосы»

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«Вампиры средней полосы», 1-й сезон

Отечественная версия «Чем мы заняты в тени». Местные вампиры живут тихой жизнью в провинции, не убивают людей и изредка попивая кровь. Все меняется, когда в березовой роще находят обескровленных парней, что является жестоким нарушением установленных порядков. Мирная жизнь русских вампиров оказывается под угрозой.

«Дверь в лето»

Японская экранизация одноименного фантастического романа американского писателя Роберта А. Хайнлайна. Из-за предательства коллеги и девушки живущий с котом молодой ученый решает, что не хочет больше существовать в этом мире, и с помощью криогенной заморозки выпадает из жизни на 30 лет. Парень приходит в себя в 2025 году и обнаруживает мир сильно изменившимся. В главных ролях — молодая звезда Кэнто Ямадзаки («Алиса в Пограничье») и не менее популярный в Японии кот Бекон.

«Конек-горбунок»

Чтобы привлечь современного зрителя, в сказку Петра Ершова добавили графику и юмор, но в остальном «Конек-горбунок» — та же знакомая история об Иване и его верном коньке. Иван не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают. Но все меняется, когда у Ивана появляется друг и верный помощник — Конек-горбунок. Да вот только царю, у которого Иван на службе, такие смельчаки как кость в горле. Поэтому дает он Ивану невыполнимые задания: то Жар-птицу поймать, то Чудо-юдо рыбу-кит из плена вызволить, то сосватать за него прекрасную царь-девицу, которая живет на краю земли в ледяных хоромах. Но, только встретив заморскую красавицу, прежним Ваня уже не останется. Влюбился он в красавицу, хотя и знает, что за любовь эту голова с плеч. Однако ведь рядом есть верный товарищ Конек-горбунок, который из любой беды выручит.

«Общага»

Адаптация романа Алексея Иванова «Общага-на-Крови» и режиссерский дебют Романа Васьянова, оператора «Отряда самоубийц», «Ярости» и «Тройной границы». Картина рассказывает о жизни в отдельно взятом студенческом общежитии в Свердловске в 1984 году. Здесь обитают первокурсник Забела, спекулянт Игорь, поэт Иван и местные нимфы Нелли и Света. Они лавируют между внутренней свободой и укладом общаги, пьют вино и пишут стихи, дерутся и играют на гитаре, враждуют с комендантшей Ольгой Ботовой и ее полууголовным мужем Ринатом, ненавидят и любят друг друга со всем максимализмом юности.

«Поворот не туда»

Новая глава популярной слэшер-франшизы — то ли ремейк, то ли перезапуск, то ли продолжение. Но в данном случае это совершенно неважно, потому что на некоторые вещи можно смотреть бесконечно. Например, как группа молодых людей снова отправляется в зловещие леса, снова поворачивает не туда и снова становится объектом преследования кровожадных извращенцев-деревенщин. Героев ждут коварные ловушки, расставленные, судя по всему, представителями какого-то древнего культа.

«Псих-расчленитель»

Комедийный ужастик автора фестивального хита «Пустота» Стивена Констански. Похоже, мода на неовосьмидесятые подзатянулась и закончится еще не скоро. Малолетние брат с сестрой, как и водится, из тихого пригорода обнаруживают загадочный артефакт, с помощью которого можно управлять ужасающим инопланетным монстром. Чудовище так хотело разрушить вселенную, но теперь ему приходится исполнять детские желания своих новых повелителей. Ламповые спецэффекты и нарочито нелепый грим. Пока вы сидите в карантине, межгалактический ужас идет к вам.

«Разочарование», 3-й сезон

Принцесса-алкоголичка Бин, эльф Эльфо и демон Люси возвращаются, чтобы продолжить свои странные, комичные и нелепые приключения. В новом сезоне им придется разбираться с мамой Бин и посетить Стимландию, где всё совсем не так, как в Дримландии (кругом пар и шестеренки).

«Сатор»

Еще один страшный фильм про лес. Не особо дружная семья — два брата и их бабушка — ощущают чье-то постороннее присутствие. Некоторое время назад душой бабули завладел злобный демон Сатор, и теперь он все ближе подбирается к ее внукам. Фильм из тех медлительных хорроров, где не будет скримеров и активного действия, а ужас будет нагнетаться постепенно. Режиссер и сценарист Джордан Грэхэм утверждает, что в основе сценария лежит трагичная история его собственной семьи. Фильм уже отметился в ряде жанровых кинофестивалей, критики особенно отмечают мрачную атмосферу.