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Сериал о Бобе Фетте выйдет в декабре 2021-го. Его анонсировали в финале второго сезона «Мандалорца»

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В финале второго сезона «Мандалорца» был анонсирован новый проект — сериал «Книга Бобы Фетта» (The Book of Boba Fett), релиз которого состоится в декабре 2021-го. Темуэра Моррисон, сыгравший Фетта в «Мандалорце», исполнит главную роль в сольном проекте о знаменитом охотнике за головами.

Анонс «Книги Бобы Фетта» состоялся в сцене после титров. После событий финала Фетт и Феннек Шанд (Минг-На) прибывают на Татуин, где силой захватывают дворец, который когда-то принадлежал Джаббе Хатту. Покончив с новым хозяином (камео из оригинальной трилогии), Фетт занимает трон криминального авторитета.

В остальном какие-либо подробности нового проекта пока отсутствуют. Неизвестно, будет ли «Книга Бобы Фетта» полноценным или мини-сериалом.

Кроме спин-оффа о Фетте, создатели «Мандалорца» Джон Фавро и Дэйв Филони готовят еще два отдельных проекта — «Рейнджеры Новой Республики» и «Асока» с Розарио Доусон. Позже на Disney+ выйдет кроссовер этих сериалов.

Источник: Radio Times

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