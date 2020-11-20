Галь Гадот рассказала о конфликте с Джоссом Уидоном на съемках «Лиги справедливости»: «Не лучший опыт»

Галь Гадот призналась, что у нее был конфликт с режиссером Джоссом Уидоном на площадке «Лиги справедливости». Актриса не раскрыла подробности и лишь отметила, что смогла быстро разрешить проблему с помощью руководства студии.

«Меня не было с парнями, когда они снимались с Джоссом Уидоном. У меня был собственный опыт общения с ним, не лучший опыт, — говорит Гадот. — Но я позаботилась об этом, как только это произошло. Я сообщила обо всем начальству, и они разобрались».

Слова Гадот фактически подтверждают заявление Рэя Фишера, исполнителя роли Киборга, о неподобающем поведении Уидона на съемках «Лиги справедливости». Летом 2020-го актер рассказал в Twitter, что режиссер вел себя на площадке «омерзительно, оскорбительно, непрофессионально и совершенно неприемлемо».

Впоследствии WarnerMedia провела расследование в связи с заявлением Фишера. Утверждалось, что проверка не дала конкретных результатов, однако Уидон вскоре оставил фантастический сериал The Nevers, который разрабатывал для HBO. В беседе с Variety Гадот подтвердила, что проверка действительно имела место: «Я знаю, что они провели очень тщательное расследование — хотя бы из-за того, сколько времени я провела с ними».

Источник: LA Times